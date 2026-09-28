+17 °С
Ясно
ДзенАнтитеррор
Новости
28 Сентября , 13:48

Батальон имени Салавата Юлаева отмечает четыре года со дня основания

Добровольческое подразделение Росгвардии из Башкортостана отмечает годовщину со дня основания. За это время батальон вырос до размеров полка, уничтожил сотни беспилотников противника и стал одним из подразделений с наилучшим показателем эвакуации раненых с поля боя.  

26 сентября 2022 года в Башкортостане началось формирование добровольческого батальона имени Салавата Юлаева — подразделения оперативного назначения в составе войск национальной гвардии России. Спустя четыре года подразделение действует в составе 116-й «Стальной» отдельной бригады особого назначения Росгвардии. О пути батальона рассказали его командиры и ветераны.

От идеи до полка

Инициатива создания батальона исходила от ветеранов силовых структур во главе с Артуром Юмагужиным. С этим предложением они обратились к главе Башкирии Радию Хабирову, который его поддержал. Название подразделению присвоили в честь национального героя республики.

С первых дней в ряды батальона записывались люди с реальным боевым опытом. Боевое слаживание проходило на полигоне под Уфой под руководством инструкторов Росгвардии. Республика обеспечила подразделение современной бронетехникой, средствами связи, беспилотниками и тепловизорами.

Командир роты с позывным «Султан», работавший в то время в штабе, вспоминает: изначально он планировал попасть в батальон Шаймуратова, однако туда уже закрыли набор. Узнав из социальных сетей о формировании нового подразделения, он позвонил и получил ответ: «Братишка, приезжай, ждём». По его словам, желающих было много — все с чёткой мотивацией защищать Родину. За один месяц набрали более пятисот человек, при этом отбор был жёстким: многих кандидатов отсеивали.

Слаживание он характеризует как насыщенное и требовательное — именно таким его сделал глава Башкирии. С личным составом работали профессиональные преподаватели-специалисты. 6 ноября первая рота в числе первых зашла в 29-й отряд вместе с Артуром Юмагужиным, а в декабре подразделение выдвинулось на выполнение боевых задач.

Структура и состав

Изначально батальон входил в состав Приволжского округа. В сентябре 2023 года его перевели в 116-ю бригаду Росгвардии. Об этом рассказал комбат второго батальона с позывным «Тимоха»: «Ребята стояли на переднем крае, в обороне. Война идёт, и задачи с каждым днём усложняются».

В августе 2023 года был сформирован второй батальон. Сегодня оба подразделения фактически действуют как единый полк имени Салавата Юлаева в составе 116-й «Стальной» бригады. Военнослужащие обеспечивают правопорядок на новых территориях и защищают государственную границу России.

Комбат первого батальона с позывным «Урман» отмечает, что костяк подразделения составляют уроженцы Башкирии, однако наравне с ними служат бойцы и из других регионов страны. По его словам, за четыре года коллектив стал по-настоящему сплочённым: «Показательно, что батальон имеет наибольший показатель эвакуации раненых из-под огня в полку — не только военнослужащих Росгвардии, но и Минобороны, и гражданского персонала».

Боевые результаты

«Тимоха» приводит конкретные цифры: в ходе последней командировки бойцы уничтожили 35 гексакоптеров типа «Баба-яга». Количество сбитых FPV-дронов он оценивает как превышающее пятьсот единиц — точный подсчёт не вёлся.

Заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным «Моздок» перечисляет задачи, которые подразделение решает с момента формирования: защита воздушного пространства путём перехвата беспилотников противника, ведение разведки позиций и мест дислокации неприятеля, поражение укрытий и техники с помощью ударных дронов и артиллерии, а также разминирование местности.

За проявленный героизм десятки военнослужащих удостоены государственных наград России и Башкортостана. Только в сентябре 2026 года награды получили 15 бойцов второго батальона.

Поддержка республики

Комбат особо отмечает внимание, которое глава региона уделяет подразделениям. В период формирования батальона Радий Хабиров практически еженедельно лично приезжал к военнослужащим. Отдельно командир говорит об организации отпусков: бойцов доставляют домой автобусами, а тех, кто прибыл из других регионов, развозят по пути следования.

С днём рождения батальон поздравил Артур Юмагужин: «Спасибо главе Башкирии Радию Хабирову, а также председателю Госсобрания — Курултая РБ Андрею Назарову за поддержку и внимательное отношение с первых дней. Спасибо всем офицерам и солдатам за службу и верность Родине».

Новые технологии и адаптация

Военнослужащие батальона последовательно осваивают и внедряют новые методики — как для более эффективного поражения техники противника, так и для защиты личного состава и мирного населения. «Тимоха» подчёркивает, что специфика современной войны меняется: в батальонах формируют подразделения для работы с беспилотниками и робототехникой.

«Султан» говорит о том, что осталось неизменным за эти годы: «Ребята за эти годы так и остались преданы командирам и батальону. Научились работать командой. Лучше слаженной команды ничего нет. Сегодня наша задача — серьёзная работа по защите мирного населения. Стоим, как костяк, как кулак, никому и ничему не даём пройти госграницу».

Следующий шаг

В Башкортостане параллельно ведётся формирование ещё одного именного подразделения — батальона беспилотных систем имени Мусы Гареева. У его истоков также стоит Артур Юмагужин, а личное кураторство над созданием батальона взял глава республики Радий Хабиров.

«Тимоха» напутствует бойцов нового батальона лаконично: «Всегда говорю, чтобы слушали своих командиров, выполняли те задачи, которые должны выполнять. Потому что большинство неприятностей идёт от того, что солдат думает, что он всё знает и умеет».

Комбат первого батальона в день четырёхлетия пожелал сослуживцам продолжать служить верой и правдой, а семьям военнослужащих — чтобы все вернулись живыми и здоровыми.

Автор:Вячеслав Шамшияров
Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru