Батальон имени Салавата Юлаева отмечает четыре года со дня основания

26 сентября 2022 года в Башкортостане началось формирование добровольческого батальона имени Салавата Юлаева — подразделения оперативного назначения в составе войск национальной гвардии России. Спустя четыре года подразделение действует в составе 116-й «Стальной» отдельной бригады особого назначения Росгвардии. О пути батальона рассказали его командиры и ветераны.

От идеи до полка

Инициатива создания батальона исходила от ветеранов силовых структур во главе с Артуром Юмагужиным. С этим предложением они обратились к главе Башкирии Радию Хабирову, который его поддержал. Название подразделению присвоили в честь национального героя республики.

С первых дней в ряды батальона записывались люди с реальным боевым опытом. Боевое слаживание проходило на полигоне под Уфой под руководством инструкторов Росгвардии. Республика обеспечила подразделение современной бронетехникой, средствами связи, беспилотниками и тепловизорами.

Командир роты с позывным «Султан», работавший в то время в штабе, вспоминает: изначально он планировал попасть в батальон Шаймуратова, однако туда уже закрыли набор. Узнав из социальных сетей о формировании нового подразделения, он позвонил и получил ответ: «Братишка, приезжай, ждём». По его словам, желающих было много — все с чёткой мотивацией защищать Родину. За один месяц набрали более пятисот человек, при этом отбор был жёстким: многих кандидатов отсеивали.

Слаживание он характеризует как насыщенное и требовательное — именно таким его сделал глава Башкирии. С личным составом работали профессиональные преподаватели-специалисты. 6 ноября первая рота в числе первых зашла в 29-й отряд вместе с Артуром Юмагужиным, а в декабре подразделение выдвинулось на выполнение боевых задач.

Структура и состав

Изначально батальон входил в состав Приволжского округа. В сентябре 2023 года его перевели в 116-ю бригаду Росгвардии. Об этом рассказал комбат второго батальона с позывным «Тимоха»: «Ребята стояли на переднем крае, в обороне. Война идёт, и задачи с каждым днём усложняются».

В августе 2023 года был сформирован второй батальон. Сегодня оба подразделения фактически действуют как единый полк имени Салавата Юлаева в составе 116-й «Стальной» бригады. Военнослужащие обеспечивают правопорядок на новых территориях и защищают государственную границу России.

Комбат первого батальона с позывным «Урман» отмечает, что костяк подразделения составляют уроженцы Башкирии, однако наравне с ними служат бойцы и из других регионов страны. По его словам, за четыре года коллектив стал по-настоящему сплочённым: «Показательно, что батальон имеет наибольший показатель эвакуации раненых из-под огня в полку — не только военнослужащих Росгвардии, но и Минобороны, и гражданского персонала».

Боевые результаты

«Тимоха» приводит конкретные цифры: в ходе последней командировки бойцы уничтожили 35 гексакоптеров типа «Баба-яга». Количество сбитых FPV-дронов он оценивает как превышающее пятьсот единиц — точный подсчёт не вёлся.

Заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным «Моздок» перечисляет задачи, которые подразделение решает с момента формирования: защита воздушного пространства путём перехвата беспилотников противника, ведение разведки позиций и мест дислокации неприятеля, поражение укрытий и техники с помощью ударных дронов и артиллерии, а также разминирование местности.

За проявленный героизм десятки военнослужащих удостоены государственных наград России и Башкортостана. Только в сентябре 2026 года награды получили 15 бойцов второго батальона.

Поддержка республики

Комбат особо отмечает внимание, которое глава региона уделяет подразделениям. В период формирования батальона Радий Хабиров практически еженедельно лично приезжал к военнослужащим. Отдельно командир говорит об организации отпусков: бойцов доставляют домой автобусами, а тех, кто прибыл из других регионов, развозят по пути следования.

С днём рождения батальон поздравил Артур Юмагужин: «Спасибо главе Башкирии Радию Хабирову, а также председателю Госсобрания — Курултая РБ Андрею Назарову за поддержку и внимательное отношение с первых дней. Спасибо всем офицерам и солдатам за службу и верность Родине».

Новые технологии и адаптация

Военнослужащие батальона последовательно осваивают и внедряют новые методики — как для более эффективного поражения техники противника, так и для защиты личного состава и мирного населения. «Тимоха» подчёркивает, что специфика современной войны меняется: в батальонах формируют подразделения для работы с беспилотниками и робототехникой.

«Султан» говорит о том, что осталось неизменным за эти годы: «Ребята за эти годы так и остались преданы командирам и батальону. Научились работать командой. Лучше слаженной команды ничего нет. Сегодня наша задача — серьёзная работа по защите мирного населения. Стоим, как костяк, как кулак, никому и ничему не даём пройти госграницу».

Следующий шаг

В Башкортостане параллельно ведётся формирование ещё одного именного подразделения — батальона беспилотных систем имени Мусы Гареева. У его истоков также стоит Артур Юмагужин, а личное кураторство над созданием батальона взял глава республики Радий Хабиров.

«Тимоха» напутствует бойцов нового батальона лаконично: «Всегда говорю, чтобы слушали своих командиров, выполняли те задачи, которые должны выполнять. Потому что большинство неприятностей идёт от того, что солдат думает, что он всё знает и умеет».

Комбат первого батальона в день четырёхлетия пожелал сослуживцам продолжать служить верой и правдой, а семьям военнослужащих — чтобы все вернулись живыми и здоровыми.