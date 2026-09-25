Литературной премии имени С. Аксакова удостоен народный артист России Н.Бурляев

Руководитель региона поздравил гостей мероприятия с 235-летием со дня рождения выдающегося русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова и вручил литературную премию его имени общественному деятелю, актёру театра и кино, народному артисту России, писателю и поэту Николаю Бурляеву.

– За почти четыре десятилетия Аксаковский праздник стал одним из важнейших событий в культурной жизни республики и всей России. Имя Сергея Тимофеевича Аксакова неразрывно связано с нашим краем, – отметил Радий Хабиров. – Выдающийся русский писатель появился на свет в Уфе, именно здесь прошли его первые годы. Башкирская земля стала для него колыбелью, источником первых впечатлений и воспоминаний, которые оставили глубокий след в творчестве. Через свои книги Сергей Тимофеевич учил нас ценить то, что нам по-настоящему дорого – нашу Родину.

Глава Башкортостана подчеркнул, что в республике бережно хранят литературное и духовное наследие семьи Аксаковых.

– В нашем мемориальном доме-музее можно ознакомиться со страницами его жизни и творчества. Для поддержки талантливых литераторов учреждена литературная премия. В Уфе действует Аксаковская гимназия, а проекты студентов удостаиваются премии имени Аксакова, – сказал Радий Хабиров. – Открытый в селе Надеждино Белебеевского района Аксаковский историко-культурный центр уникален тем, что здесь восстановлен уклад жизни семьи Аксаковых. В основе коллекции – личные вещи Сергея Тимофеевича и его супруги Ольги Семёновны, их сыновей Константина, Ивана и Григория Аксаковых. Выражаю сердечную благодарность бессменному руководителю Аксаковского фонда, настоящему подвижнику отечественной литературы и аксаковского движения Михаилу Андреевичу Чванову, всем благотворителям, активистам фонда за ваш благородный труд.

Руководитель региона также сообщил, что по просьбе писательского сообщества размер литературной премии имени Сергея Аксакова увеличили до 500 тысяч рублей.

Лауреат премии Николай Бурляев в свою очередь выразил признательность за высокую оценку своего творчества.

– С самой своей юности я хотел стать именно писателем. Звание русского писателя для меня очень высоко. И я очень рад получить эту награду, потому что литературный конкурс на соискание премии имени Аксакова – один из самых престижных в России, – сказал он.

Глава Башкортостана также вручил ордена Григория Аксакова многолетнему руководителю Музея семьи Аксаковых в селе Надеждино Белебеевского района Анне Гайнуллиной, ведущему научному сотрудника Института русской литературы РАН, доктору филологических наук Андрею Дмитриеву, председателю Инициативного комитета по восстановлению русского воинского кладбища в Шипке (Болгария) Гине Хаджиевой, основателю и председателю общества Сербско-русско-иранского общества «Светлое сердце», профессору, доктору медицинских наук Зорице Савкович

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