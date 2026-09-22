Глава Башкирии поручил проверить ТРЦ после гибели четырёх человек

В Стерлитамаке завершилось тушение пожара в торгово-развлекательном комплексе «Солнечный». Четыре человека погибли, ещё четверо госпитализированы. Об этом 22 сентября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях.

Огонь удалось полностью ликвидировать. Из здания эвакуировали 17 человек, четверо из них получили медицинскую помощь в больнице. В тушении участвовали подразделения МЧС России, Госкомитета по чрезвычайным ситуациям республики и других экстренных служб.

Хабиров принёс соболезнования семьям и близким погибших. По его словам, на месте происшествия соберётся комиссия по чрезвычайным ситуациям. Глава региона также поручил в кратчайшие сроки провести проверку аналогичных объектов, чтобы не допустить повторения подобных случаев.