Явка на выборах в Госдуму в Башкирии превысила 80%

В Башкирии на выборах в Государственную Думу явка составила 80,43%. Предварительные итоги после обработки более 88,4% бюллетеней огласила секретарь республиканского Центризбиркома Марина Долматова в ходе брифинга в понедельник.

По предварительным данным, первое место занимает «Единая Россия» с результатом 64,9%. Следом идут КПРФ с 9,37%, ЛДПР с 8,1%, «Справедливая Россия» с 7,42% и «Новые люди» с 7,22%.

Остальные партии не набрали одного процента голосов. «Партия пенсионеров» получила 0,86%, Российская экологическая партия «Зелёные» — 0,63%, «Родина» — 0,62%, «Коммунисты России» — 0,59%, «Партия прямой демократии» — 0,49%.