+22 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Новости
21 Сентября , 07:17

Явка на выборах в Госдуму в Башкирии превысила 80%

Секретарь республиканского ЦИК озвучила предварительные результаты после подсчёта более 88% бюллетеней.  

В Башкирии на выборах в Государственную Думу явка составила 80,43%. Предварительные итоги после обработки более 88,4% бюллетеней огласила секретарь республиканского Центризбиркома Марина Долматова в ходе брифинга в понедельник.

По предварительным данным, первое место занимает «Единая Россия» с результатом 64,9%. Следом идут КПРФ с 9,37%, ЛДПР с 8,1%, «Справедливая Россия» с 7,42% и «Новые люди» с 7,22%.

Остальные партии не набрали одного процента голосов. «Партия пенсионеров» получила 0,86%, Российская экологическая партия «Зелёные» — 0,63%, «Родина» — 0,62%, «Коммунисты России» — 0,59%, «Партия прямой демократии» — 0,49%.

Автор:Вячеслав Шамшияров
Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru