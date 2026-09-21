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21 Сентября , 06:30

Ассоциация ветеранов СВО Башкортостана расширила программу «Свои дети»

Ассоциация ветеранов СВО Республики Башкортостан заявила о поддержке инициативы главы региона и рассказала, как работает их программа наставничества для детей участников спецоперации.  

В Башкортостане Ассоциация ветеранов СВО выразила поддержку поступку главы республики Радия Хабирова, который взял под личную опеку сына погибшего на фронте Вячеслава Казанцева. Об этом заявил председатель организации и помощник руководителя республики Оскар Ситдиков.

По его словам, решение Хабирова лично проводить ребёнка бойца в школу 1 сентября стало для ветеранского сообщества ориентиром, а не просто символическим жестом. Именно этот пример дал толчок к переосмыслению формата акции «Свои дети», которую Ассоциация запустила два года назад.

«Мы поняли, что это не разовая акция, а система», — пояснил Ситдиков. По его словам, сегодня программа выстроена как полноценное наставничество. Дети, потерявшие отцов в зоне спецоперации, получают постоянное сопровождение со стороны ветеранов. Им объясняют, что рядом есть люди, готовые прийти на помощь в любой момент.

Помимо этого, Ассоциация расширила направление своей деятельности. Ветераны взяли под шефство детские дома и социальные приюты республики. В рамках этой работы они помогают обустраивать жилые комнаты, привозят мебель, проводят встречи с воспитанниками и организуют праздники.

Ситдиков также обратился к жителям Башкирии с призывом не оставаться в стороне от судеб детей, чьи отцы погибли в ходе спецоперации. Он напомнил, что каждый, у кого есть такая возможность, может поддержать ребёнка или оказать помощь детскому учреждению.

«Забота о детях героев — это наш общий долг», — подчеркнул председатель Ассоциации.

Автор:Вячеслав Шамшияров
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