В Башкирии закрылись избирательные участки и начался подсчёт голосов

В воскресенье, 20 сентября, в 20:00 по местному времени все избирательные участки в Республике Башкортостан прекратили работу. Региональная избирательная комиссия приступила к подсчёту голосов. Предварительные результаты ожидаются к утру понедельника, 21 сентября, сообщает «Башинформ».

По данным республиканского ЦИК, в регионе в период голосования функционировали 3 250 избирательных участков. На 1 июля текущего года в Башкирии числились 2 миллиона 955 тысяч граждан, обладающих правом голоса. Жители республики принимали участие сразу в нескольких уровнях выборов: федеральных — в Государственную Думу России, региональных дополнительных — в Государственное Собрание и Курултай РБ, а также муниципальных.

Глава республики Радий Хабиров, общаясь с журналистами «Башинформа», сообщил, что голосование прошло без каких-либо инцидентов. Высокую явку населения руководитель региона связал с консолидацией общества на фоне специальной военной операции. По его словам, партийные разногласия отошли на второй план, а осознание общей ответственности за будущее страны повлияло на активность избирателей.

В дни голосования в республике действовала акция «Рахмат». Каждый проголосовавший получал купон со скидками в торговых и сервисных точках. К программе присоединились 650 предприятий, открывших более 1 000 точек для участников голосования. Размер скидок составлял от 3 до 50%. В акции участвовали супермаркеты, заведения общественного питания, книжные и цветочные магазины. Программа охватила все муниципальные образования республики.