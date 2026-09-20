В Башкирии проходит заключительный день выборов в Государственную думу

В Башкирии 20 сентября начался третий и заключительный день голосования на выборах депутатов Государственной думы IX созыва. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия республики.

В финальный день работают все 3250 участковых избирательных комиссий. На каждом из них продолжается акция «Рахмат» — в 2026 году она предусматривает исключительно скидки для участников голосования.

Параллельно с федеральными выборами жители региона определяют состав городского совета Уфы, выбирают представителей органов местного самоуправления, избирают депутата Государственного собрания — Курултая РБ по Кизильскому избирательному округу № 28, а также депутатов советов сельских поселений Аургазинского и Белорецкого районов. В регионе одновременно проходят дополнительные выборы в представительные органы местного самоуправления.

По данным регионального ЦИК, на 1 июля 2026 года в Башкирии зарегистрированы 2 955 278 избирателей. Явка по итогам субботы, 19 сентября, составила 54,64%. В Уфе наибольшую активность проявили жители Дёмского, Калининского и Советского районов. Среди городов республики выделились Агидель, Кумертау, Нефтекамск и Салават. Явка свыше 60% зафиксирована в Аскинском, Балтачевском, Бижбулякском, Благоварском, Бураевском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Илишевском, Кигинском, Миякинском, Салаватском, Татышлинском, Федоровском и Чекмагушевском районах.

Предварительные итоги голосования станут известны к утру понедельника, 21 сентября. Окончательные результаты ЦИК России должен подвести не позднее 5 октября и официально опубликовать не позднее 11 октября.

Горячая линия по вопросам выборов: 8-800-200-00-20.