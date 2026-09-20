В Башкирии показали истории волонтёров в многочасовом телемарафоне

20 сентября 2026 года в Башкортостане проходит телемарафон «Всё для Победы». В прямой эфир одновременно вышли три региональных телеканала — БСТ, «Башкортостан 24» и «Вся Уфа». Это первый опыт совместного вещания такого формата в истории региона. Трансляция продолжится до 21.30.

На протяжении всего дня зрители наблюдают репортажи о добровольческом движении Башкортостана. В программе предусмотрены встречи с волонтёрами из различных городов и районов региона, прямые включения из волонтёрских штабов, а также истории людей, оказывающих практическую помощь военнослужащим.

Значительная часть эфирного времени отведена тем, кто лично посещал зону проведения специальной военной операции. В их числе врачи, артисты, режиссёры, депутаты, учёные, историки, сотрудники музеев, писатели и предприниматели.

Отдельные сюжеты посвящены семьям военнослужащих. В эфире выступают супруги бойцов. В программе также представлены истории молодых волонтёров — детей, самостоятельно собирающих средства для передовой. Представители старшего поколения тоже стали частью марафона. Авторы сюжетов рассказывают о пожилых жительницах республики, организовавших добровольческие штабы у себя дома, а также о строительстве нового здания специально для нужд волонтёрской деятельности.

В программу марафона включены музыкальные выступления. Зрители услышат песни о современных защитниках страны, а также произведения, написанные в годы Великой Отечественной войны.