Международные наблюдатели признали выборы в Башкирии прозрачными

В воскресенье, 20 сентября, в уфимском конгресс-холле «Торатау» прошла встреча международных наблюдателей с представителями прессы. Об итогах мониторинга выборов в Башкортостане рассказали турецкий профессор-политолог Хусейн Барыш Достер, член Национального собрания Мадагаскара Софи Рацирака, вице-президент Института передовых исследований Бразилии Марко Антонио де Фрейташ Кутиньо и генеральный секретарь Демократической партии борьбы Индонезии Хасто Кристиянто. Встреча состоялась в рамках Общественного пресс-центра.

Эксперты побывали на избирательных участках как в центре Уфы, так и в сельских районах республики. Их общий вывод оказался единодушным: голосование организовано на высоком уровне, проходит прозрачно и соответствует требованиям законодательства.

Турецкий политолог обратил внимание на явку, которая к вечеру субботы превысила 60 процентов, и отметил, что на участках присутствовали граждане всех возрастных групп. Он также высказался о трёхдневном формате голосования, назвав его более удобным по сравнению с однодневным в Турции, где избирателям нередко приходится стоять в очередях по 30–40 минут.

Представитель Мадагаскара акцентировала внимание на технологическом оснащении участков: на всех объектах установлены камеры с централизованной передачей видеоизображения. По её словам, подобный уровень цифровой инфраструктуры многим государствам пока недоступен. Рацирака также отметила значительную роль женщин в организации избирательного процесса и доброжелательный приём со стороны сотрудников комиссий.

Бразильский эксперт подчеркнул, что достойный уровень организации сохраняется как в городской среде, так и в районах. Работу наблюдателей и высокую информированность населения он назвал важными показателями легитимности выборов.

Индонезийский наблюдатель обратил внимание на политическую осведомлённость молодых россиян. В разговоре с человеком, голосующим впервые, выяснилось, что молодой избиратель заблаговременно изучил предвыборные программы и ознакомился со всеми кандидатами.

Профессор университета имени О.Е. Кутафина Илья Чечельницкий рассказал о работе мониторинговой группы в Стерлитамакском и Ишимбайском районах. Эксперты пообщались с членами избирательных комиссий и наблюдателями от всех политических партий. Итоговая оценка: выборы проходят прозрачно и конкурентно, а Башкортостан традиционно отличается высокой электоральной активностью граждан.

Голосование в республике проходит с 18 по 20 сентября. По данным регионального ЦИКа, явка на вечер субботы, 19 сентября, составила 54,64 процента.