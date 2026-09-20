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20 Сентября , 06:25

Как голосовал Башкортостан

Перед ЗАГСом избирательный участок посетили будущие супруги Елизавета и Камиль. По пути в ЗАГС молодожёны решили принять участие в выборах. Сегодня в их жизни два ответственных шага – создание семьи и голосование за будущее страны. А для невесты Елизаветы это ещё и первые выборы. Сама она выпускница

Члены участковой избирательной комиссии №1275 в традиционной национальной одежде, украшенной тамбурной вышивкой -ярким элементом культурного наследия Белокатайского района. Каждый узор, выполненный в этой старинной технике, хранит в себе многовековые традиции и отражает богатство местных орнаментов, а сочетание гражданского долга и уважения к родной культуре придает дню выборов особый, теплый смысл. 

Отпускник «Конор» проголосовал  на малой родине

С  большой радостью встретили  члены комиссии деревни Урьяды  участника СВО «Конора», которому посчастливилось приехать  в отпуск. Когда началась специальная военная операция,  парень не мог остаться в стороне и  в 2023 году заключил контракт с Министерством обороны РФ.

-  Только позавчера приехал, - говорит он.- Еще и привыкнуть не успел к тому, что дома. Сейчас очень ответственное для страны время,  мы в ответе за своих близких,  сослуживцев,  вообще за наше будущее.  Россия проводит выборы в непростое для нее время и проводит   достойно. Поэтому мы обязательно должны прийти на выборы и  выразить свою гражданскую позицию. Очень рад, что  голосую дома, приехали вместе с мамой. Желаю всем нам Победы и счастливой жизни

#БашВыбор2026 #ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #БашкортостанВыбирай2026

Автор:Фирдаус Кадикова
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