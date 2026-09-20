Известные жители Башкирии пришли на выборы в первый день голосования

В Башкирии в ходе трёхдневного голосования на выборах в Государственную думу известные жители республики — от руководителей региона до спортивных чемпионов и артистов — посетили избирательные участки в первый день голосования. Об этом сообщают региональные издания «Башинформ», «Республика Башкортостан», «Молодёжная газета», «Башкортостан», Общественная Электрогазета, телеканал БСТ, а также официальные страницы участников событий в социальных сетях.

Глава республики с семьёй

Радий Хабиров приехал голосовать вместе с супругой Каринэ и детьми. Семья воспользовалась избирательным участком № 109, расположенным в здании Государственного концертного зала «Башкортостан». Глава республики охарактеризовал обстановку на выборах как организованную и праздничную, несмотря на непростое для страны время.

По словам Хабирова, сложившаяся ситуация способствовала сплочению общества, и выборы проходят с хорошим настроением. Он также обратил внимание на публикации в интернете: жители населённых пунктов с необычными названиями Марс и Париж, расположенных на территории республики, с юмором поделились тем, что проголосовали. Глава добавил, что Башкортостан традиционно отличается высокой электоральной культурой и люди привычно с желанием участвуют в выборах.

Премьер-министр и сенатор

В тот же день председатель правительства республики Андрей Назаров посетил избирательный участок № 109 в здании ГКЗ «Башкортостан». На своей странице в социальных сетях он написал, что всегда старается голосовать именно в первый день, не откладывая на потом. Назаров подчеркнул значимость гражданской ответственности и важность личного участия в определении состава власти.

Сенатор от Башкирии, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова пришла на выборы вместе с семьёй, посетив избирательный участок № 144. Она вспомнила, что с детских лет дни голосования воспринимались в её семье как праздник: на участках звучала музыка, проходили ярмарки и концерты.

Руководство парламента и мэрии

Исполняющий обязанности председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Илшат Тажитдинов проголосовал на своём участке в селе Чесноковка. По его словам, от качества работы Государственной думы и городского совета напрямую зависят развитие законодательства и качество жизни граждан. Тажитдинов отметил, что парламент республики традиционно выдвигает законодательные инициативы, которые затем рассматриваются на федеральном уровне, и от состава нижней палаты во многом зависит, насколько быстро и результативно эти инициативы воплощаются в жизнь.

Исполняющий обязанности мэра Уфы Рустам Шарипов проголосовал на избирательном участке № 109 в здании ГКЗ «Башкортостан». Он обратился к горожанам с призывом прийти на выборы, подчеркнув, что каждый поданный голос закладывает основу для развития государства, республики и города, и от позиции каждого человека зависит будущее страны.

Религиозные лидеры

Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин проголосовал одним из первых на избирательном участке № 3080 в селе Зубово Уфимского района. На участок он пришёл вместе с правнуком, тем самым подавая пример молодому поколению. Таджуддин отметил, что участие в выборах — это ответственность не только за себя, но и за будущее детей и внуков.

На свои избирательные участки пришли также митрополит Уфимский и Башкортостанский Филарет и главный раввин республики Дан Кричевский. Митрополит Филарет обозначил значимость доверия к власти: без него, по его словам, затруднительно решать как социальные, так и внешние проблемы. Дан Кричевский напомнил, что голос каждого определяет путь страны, и назвал участие в выборах гражданским долгом.

Ветераны и общественные деятели

Председатель Ассоциации ветеранов СВО в Республике Башкортостан Оскар Ситдиков проголосовал на избирательном участке в посёлке Нагаево. На участок он пришёл вместе с женой и дочерьми. В беседе с газетой «Республика Башкортостан» Ситдиков провёл параллель между ответственностью за собственную семью и ответственностью за будущее страны, назвав оба этих чувства естественными.

Главный врач Республиканского клинического фтизиопульмонологического центра, заслуженный врач Республики Башкортостан Шамиль Булатов сообщил, что голосует осознанно. По его словам, вся его семья — медицинские работники, и ежедневно сталкиваясь с уязвимостью человеческой жизни, они особенно остро понимают значимость личного выбора для здоровья нации. Свою позицию он изложил Общественной Электрогазете.

Председатель Всемирного курултая башкир, депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Юлдаш Юсупов воспользовался правом получить бюллетень на башкирском языке. Он обратился к соотечественникам с призывом отложить повседневные заботы и реализовать своё гражданское право. Об этом он рассказал газете «Башкортостан».

Спортсмены

Среди проголосовавших оказались и известные профессиональные спортсмены. Российский фехтовальщик на рапирах, олимпийский чемпион Тимур Сафин в беседе с телеканалом БСТ сообщил, что ему небезразлично, в каком направлении будет развиваться регион и страна в целом.

Российский боксёр-профессионал, претендент на звание чемпиона мира Артур Субханкулов заявил, что именно от голоса каждого человека зависит состояние дорог в городе, уровень медицинской помощи и качество образования.

Многократная чемпионка мира по шашкам, а ныне заместитель председателя парламента республики Тамара Тансыккужина с утра пришла на избирательный участок в уфимском лицее № 21. Она отметила, что голосование требует взвешенного подхода: из числа кандидатов необходимо выбрать тех, чьи компетенции и предыдущая деятельность дают основания доверять им. Тансыккужина выразила уверенность в том, что избранные депутаты приложат максимум усилий для достойного представления интересов республики и её жителей. Об этом она рассказала «Республике Башкортостан».

Деятели культуры

На избирательные участки пришли и представители творческих профессий. Заслуженная артистка России и народная артистка Башкортостана Назифа Кадырова проголосовала в Уфе. Певица появилась на участке нарядной и в приподнятом настроении. В разговоре с «Башинформом» она вспомнила детские впечатления от дней голосования: музыку, кипящие самовары и общее оживление. По её словам, именно в такие дни решается будущее страны и детей, поэтому оставаться в стороне не следует никому.

Народный артист Башкортостана Рамиль Бадамшин после голосования поделился своими мыслями с «Молодёжной газетой». По его словам, осознанное использование избирательного права — это личный вклад человека в жизнь страны. Бадамшин подчеркнул, что отказ от участия в выборах равнозначен перекладыванию ответственности за собственную судьбу и судьбу близких на других людей.