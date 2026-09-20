Эксперт: открытость властей Башкирии повышает явку на выборах

Член экспертного совета Ассоциации независимого общественного мониторинга, лектор Российского общества «Знание», кандидат социологических наук Антон Лукаш оценил характер взаимодействия власти и населения в Республике Башкортостан. Своё мнение он изложил в ходе прямого включения в Общественном пресс-центре по выборам.

По словам эксперта, региональные власти понимают положение дел в различных слоях общества, и это формирует ответную реакцию со стороны граждан. Люди видят, насколько внимательна к их запросам власть и насколько взвешенными оказываются принимаемые решения. Лукаш убеждён, что именно такое взаимодействие в итоге сказывается на показателях явки и общей легитимности выборного процесса.

Отдельное внимание эксперт уделил молодёжной активности в регионе. По его словам, молодые люди в силу небольшого жизненного опыта восприимчивы к популизму и манипуляциям. Именно поэтому, считает Лукаш, значительную роль играет очищение информационного пространства от недостоверных материалов и намеренных искажений.

«Речь идёт не об ограничении свободы слова, а об ограничении свободы лжи, фейков и манипуляций. Это произошло не через административные меры, а в процессе открытых дискуссий», — пояснил он.

Эксперт также отметил работу аналитических структур республики, которые занимаются сбором и проверкой фактических данных. По его мнению, именно такой подход, без излишней эмоциональности, оказывается эффективным при работе с молодой аудиторией, стремящейся разобраться в происходящем. Это и формирует у молодёжи желание участвовать в голосовании.

Говоря об условиях, при которых молодые люди приходят на выборы, Лукаш выделил два ключевых фактора. Первый состоит в осознании каждым человеком своего влияния на качество собственной жизни. Второй связан с пониманием роли в формировании будущего. Вовлечённость молодёжи в благоустройство территорий, проектную и волонтёрскую деятельность эксперт назвал важными инструментами этого процесса. При этом он подчеркнул, что менторский тон со стороны взрослых в подобной работе неуместен. Необходима честная и искренняя обратная связь.

Побывав на гражданском форуме в Башкирии, Лукаш обратил внимание на стиль общения Главы республики с некоммерческими организациями. По его словам, диалог носил предметный характер: часть поднятых вопросов решалась непосредственно на месте, часть передавалась в оперативную работу и закрывалась в течение недели, наиболее сложные направлялись в законотворческую и бюджетную сферы.

«Люди уходили с пакетом решённых вопросов. Это было видно, это понималось», — резюмировал эксперт.