Явка на выборах в Госдуму в Башкирии по итогам второго дня составила 54,64%

В Башкирии во второй день голосования на выборах в Государственную думу явка составила 54,64%. Порог в 60% преодолели 14 районов республики, в том числе Аскинский, Балтачевский, Бижбулякский, Благоварский, Бураевский, Дюртюлинский, Ермекеевский, Илишевский, Кигинский, Миякинский, Салаватский, Татышлинский, Федоровский и Чекмагушевский.

Наибольшую активность среди уфимцев проявили жители Дёмского, Калининского и Советского районов. Высокий показатель также зафиксирован в Агидели, Кумертау, Нефтекамске и Салавате.