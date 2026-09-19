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19 Сентября , 16:13

Явка на выборах в Госдуму в Башкирии по итогам второго дня составила 54,64%

В 14 районах республики проголосовали более 60% избирателей  

В Башкирии во второй день голосования на выборах в Государственную думу явка составила 54,64%. Порог в 60% преодолели 14 районов республики, в том числе Аскинский, Балтачевский, Бижбулякский, Благоварский, Бураевский, Дюртюлинский, Ермекеевский, Илишевский, Кигинский, Миякинский, Салаватский, Татышлинский, Федоровский и Чекмагушевский.

Наибольшую активность среди уфимцев проявили жители Дёмского, Калининского и Советского районов. Высокий показатель также зафиксирован в Агидели, Кумертау, Нефтекамске и Салавате.

Автор:Вячеслав Шамшияров
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