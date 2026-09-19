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19 Сентября , 06:45

В Башкирии волонтёры раздают купоны со скидками в дни голосования

Волонтёры фиксируют многолюдность на участках, а граждане сами подходят за купонами.  

В Башкирии волонтёры раздают купоны со скидками в дни голосованияВ Башкирии волонтёры раздают купоны со скидками в дни голосования
В Башкирии волонтёры раздают купоны со скидками в дни голосования

В Башкортостане в дни голосования 2026 года набирает популярность акция «Рахмат». Об этом утром 19 сентября сообщил директор СПЦ РБ «Алга-Патриот» Ринат Хабиров на брифинге в Общественном пресс-центре республики, открывшемся с исполнения гимнов России и Башкортостана.

По словам Хабирова, на избирательных участках наблюдается высокая активность. Граждане самостоятельно обращаются к волонтёрам с просьбами выдать скидочные купоны. Несмотря на отсутствие розыгрышей призов, акция пользуется устойчивым спросом среди жителей республики.

В программе задействованы более 600 хозяйствующих субъектов. Хабиров выразил благодарность бизнес-сообществу за участие в инициативе. Актуальные предложения со скидками опубликованы на сайте «Рахмат».

Акция продолжается на протяжении всех трёх дней голосования.

Автор:Вячеслав Шамшияров
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