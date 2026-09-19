В Башкирии открылся второй день выборов в Госдуму

В субботу, 19 сентября, в Башкирии продолжаются многодневные выборы. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия республики. Голосование началось в 8:00 по местному времени и продлится до 20:00.

Жители республики выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва. Параллельно проходят выборы депутата Государственного Собрания — Курултая по Кизильскому избирательному округу № 28. Кроме того, уфимцы голосуют за депутатов городского совета, а жители двух сельских поселений Аургазинского и Белорецкого районов определяют состав своих местных советов. Также проходят дополнительные выборы в ряде представительных органов местного самоуправления.

Все 3250 участковых избирательных комиссий республики работают в штатном режиме. На всех площадках действует акция «Рахмат», которая в этом году предусматривает только скидки.

По данным ЦИК, в списках избирателей числятся 2 955 278 человек. По итогам первого дня голосования свои бюллетени опустили 31,89% от общего числа зарегистрированных. Заместитель председателя ЦИК Башкирии Марат Гадилов отметил высокую явку в Нефтекамске и Салавате, а среди районов выделил Аскинский, Благоварский, Зианчуринский, Салаватский и Янаульский.

По вопросам организации голосования работает горячая линия: 8-800-200-00-20.

Предварительные итоги станут известны к утру 21 сентября. Центральная избирательная комиссия России обязана огласить общие результаты выборов в Госдуму не позднее 5 октября, а официально опубликовать их — до 11 октября.