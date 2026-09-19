Усадьба Топорниных войдёт в программу «Башкирское долголетие» в 2027 году

Памятник архитектуры и культуры XIX века в селе Кушнаренково постепенно обретает новую жизнь. Реставрация усадьбы дворян Топорниных и преобразование прилегающей территории идут в активном темпе: строители укладывают брусчатку, монтируют инженерные сети и освещение, ведут планировку территории с отсыпкой щебнем — формируется основа будущего общественного пространства.

Восстановление объекта стартовало в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Толчком к началу работ послужила Прямая линия с Главой Башкортостана в 2022 году. Проект выиграл X Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Исторические поселения», что позволило привлечь финансирование в размере 148 миллионов рублей, из которых 68 миллионов поступило из федерального бюджета.

Руководитель администрации Кушнаренковского района Марат Латыпов рассказал об элементах, которые появятся на территории комплекса. У главного фасада усадьбы разместятся визит-центр с навесом для приёма туристов, универсальная площадка для ярмарок и лекций, воссозданный исторический фонтан, сцена-подиум для проведения мероприятий и зона с качелями. На склоне Девичьей горы проложат сеть пешеходных троп, оборудуют смотровую площадку с видом на реку Белую и восстановят историческую беседку. Для любителей активного отдыха предусмотрена зона воркаута, для семей с детьми — детская площадка.

По всему пространству установят информационные стенды об истории рода Топорниных и самого села. Территория также будет адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Авторы проекта уделили особое внимание сохранению природного окружения. Существующие деревья и кустарники планируют сберечь, а дополнительно на участке высадят яблони сорта «Башкирская красавица», родиной которого считается Кушнаренково. Концепция создавалась при непосредственном участии местных жителей. В 2021 году в селе прошло голосование за выбор территории для благоустройства, а в ходе проектирования архитекторы учитывали пожелания сельчан и рекомендации Комиссии по охране памятников истории и культуры Башкортостана.

Латыпов также отметил, что вблизи усадьбы расположены ещё два привлекательных объекта. В десяти минутах ходьбы находится Парк каменных скульптур, созданный местным художником Ильфиром Хайруллиным. Над парком возвышается настоящий самолёт Ан-24Б, а с расположенной там смотровой площадки открывается панорамный вид на бельские просторы.

Радий Хабиров, общаясь с корреспондентом «Башинформа», подчеркнул туристический потенциал объекта. По его словам, здание начала XIX века является объектом культурного наследия с богатой историей. Завершить работы по благоустройству планируется в 2027 году, а после окончания проект войдёт в программу «Башкирское долголетие».

История усадьбы насчитывает более двух столетий. Строительство началось в 1818 году: его инициировал подполковник Андрей Топорнин, сын основателя села, носившего имя Топорнино вплоть до 1936 года. В середине XIX века имение сменило владельца и перешло к купцу Грибушину. В 1926 году на базе фруктового сада заработала садово-огородная станция, занимавшаяся в том числе выведением новых сортов яблонь и винограда. В 1931 году здесь открылся плодовоовощной техникум.

В годы Великой Отечественной войны усадьба использовалась под нужды секретной школы разведчиков Коминтерна, где из числа выходцев из европейских государств готовили агентов для заброски на оккупированные фашистами территории. После окончания войны в стенах усадьбы разместилось сельскохозяйственное профессионально-техническое училище.