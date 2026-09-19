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19 Сентября , 07:55

Политолог оценил вклад главы Башкирии в организацию прозрачных выборов

Эксперт рассказал, как Радий Хабиров формирует условия для честного голосования в республике.  

В Башкирии 19 сентября на встрече в общественном пресс-центре политолог, доцент УГНТУ, кандидат политических наук Артур Сулейманов рассказал о роли главы региона в обеспечении прозрачности избирательного процесса.

По словам эксперта, подготовка к выборам начинается задолго до дня голосования. Сулейманов выделил три ключевых направления работы Радия Хабирова. Первое — содействие развитию социальной и общественной инфраструктуры, включая площадки и методические ресурсы. Политолог также указал на активное взаимодействие главы республики с Общественной палатой региона, которое, по его оценке, определяет характер всего электорального процесса.

Второе направление — сотрудничество с федеральными экспертами и политологами. По словам Сулейманова, это свидетельствует о понимании главой региона значимости репутации Башкирии. Третье — на протяжении трёх лет Хабиров систематически проводит встречи с экспертным сообществом, формируя профессиональную повестку вокруг ключевых политических событий.

В республике тем временем начался второй день голосования на выборах депутатов. По итогам первого дня явка составила 31,89%. Избирательные участки в субботу и воскресенье работают с 8:00 до 20:00. Параллельно проходит акция «Рахмат-2026»: участники могут получить купон со скидкой до 50% у партнёров мероприятия.

Автор:Вячеслав Шамшияров
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