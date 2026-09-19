Деревня Башкортостан дала 100% явку в первый час голосования

В день выборов депутатов Государственной думы Башкортостан традиционно привлекает внимание не только явкой, но и географией голосования. На карте республики соседствуют Марс и Уран, Париж и Венеция, Русская Швейцария и деревня, которая сама носит название Башкортостан. Корреспонденты районных газет зафиксировали, как проходило голосование в каждом из этих мест.

Деревня Марс расположена в Аургазинском районе. В её избирательных списках числятся 25 человек. Большинство жителей — люди старше 80 лет. Собственного избирательного участка в деревне нет, поэтому для того, чтобы добраться до пункта голосования, жителям организовали автобусный маршрут. День выборов здесь сопровождается традиционными гуляниями с гармошкой и песнями.

Примерно в 150 километрах от Марса, через сёла Вперёд и Рублёвку, находится деревня Уран в Буздякском районе. В отличие от марсиан, уранцам никуда ехать не нужно: участковая комиссия разместила избирательный участок прямо в здании местного сельского клуба. В списках зарегистрированы 457 избирателей. Тридцать из них не смогли прийти самостоятельно и проголосовали на дому с помощью переносного ящика. Как сообщает газета «Буздякские новости», в деревне живут и люди старшего возраста, и молодые семьи. Два года назад на средства жителей и выходцев из Урана здесь была возведена мечеть.

Деревня Башкортостан находится в Аскинском районе. В ней насчитывается 21 житель в девяти домах. Здесь занимаются скотоводством, птицеводством и пчеловодством, а осенью проводят праздники уборки урожая и гусиные субботники. В 2025 году деревня заняла первое место в муниципальном конкурсе «Трезвое село». В день голосования все жители собрались в восемь утра, организованно сели в автобус и вместе отправились в соседнее село Старые Казанчи, где расположен их избирательный участок. Именно поэтому в первый час после начала голосования деревня Башкортостан фиксирует стопроцентную явку — это уже стало устойчивой традицией.

Стопроцентную явку в первый же час зафиксировала и деревня Париж в Кигинском районе. Правда, весь её электоральный список состоит из девяти человек. Все они — люди пожилого возраста, поэтому члены участковой комиссии лично приехали к каждому на дом, чтобы никто не остался в стороне. «Мы голосуем всей душой за сильную Россию. Мы за Победу», — приводят слова жителей местные источники.

В Давлекановском районе расположено село Дружба. Своё нынешнее название оно получило в 1968 году по желанию переселенцев: прежде посёлок именовался Полевым. Переименование отразило состав населения — сюда приехали работать в животноводстве русские, башкиры, чуваши, татары, мордва, марийцы, украинцы, немцы и представители других народов из разных уголков Башкирии. В избирательных списках числятся 161 человек, а голосуют они в соседнем населённом пункте с названием Вперёд. На участок жительницы Наталья Минькаева и Регина Кучербаева пришли в традиционных национальных костюмах. «Проживая в многонациональной республике, мы голосуем за дружбу, мир, согласие и хотим, чтобы в стране было больше рабочих мест, перспектив и возможностей для самореализации», — рассказали они газете «Асылыкуль».

Своя история и у деревни Венеция в Дюртюлинском районе. По местному преданию, название ей дал агротехник, вернувшийся с Первой мировой войны: разливы реки напомнили ему далёкую Италию. Избирательный участок здесь расположен на базе санатория, который носит то же название. С утра жители съезжались к нему на автомобилях. Примечательная деталь: именно в исторической Венецианской республике зародилась система голосования с использованием bollettino — информационного листка, от которого произошло современное слово «бюллетень».

В Белебеевском районе голосовали жители села Русская Швейцария. По преданию, солдаты, вернувшиеся после победы в Отечественной войне 1812 года, нашли в местных пейзажах сходство со швейцарскими видами. Впоследствии предприниматель Иван Петрович Каньшин открыл здесь кумысолечебницу и закрепил это название на карте. Среди первых проголосовавших оказались Светлана Акрамовна Чередник и Валентина Ивановна Тихонова — обладательницы государственных наград. Обеим по 87 лет; на двоих им 174 года.

В Кугарчинском районе одной из первых на избирательный участок пришла жительница по имени Россия. Об этом сообщают «Кугарчинские вести». Россия Ишмаева родилась в 1976 году. По её словам, родители изначально планировали назвать её Ралиёй, однако отец забыл об этом по дороге в загс. Дочь записали Расиёй, а при оформлении паспорта имя зафиксировали как Россия. «Ещё до появления современного названия страны я получила это имя», — рассказывает она. В разные годы Россия Чулпановна работала в сельсовете, экономистом в министерстве культуры и на почте. Сейчас занимает должность контролёра газового хозяйства. «У меня с малых лет сформировалась активная гражданская позиция, поэтому пройти мимо такого важного события в стране не могу», — говорит она.

Жительница Чишминского района пенсионерка Фарида Валиева и её соседка Светлана добрались до избирательного участка на велосипедах, преодолев маршрут из башкирского села Пенза до Дурасово. Расстояние между населёнными пунктами составляет около трёх километров. Транспорт Фариды-апы заслуживает отдельного упоминания: это трёхколёсный велосипед с вместительной корзиной, на котором она передвигается уже четыре года. По словам жительницы, такая конструкция удобна тем, что не требует поддерживать равновесие, а корзина позволяет перевозить продукты, мусор или урожай из леса. Об этом сообщает издание «Родник плюс».