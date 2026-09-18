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18 Сентября , 04:23

Жители Башкирии пришли на выборы с первых минут работы участков

В Башкирии стартовало трёхдневное голосование сразу на трёх уровнях выборов. Жители республики потянулись на участки с самого утра 18 сентября 2026 года. Об этом сообщает «Башинформ».  

Избирательные участки в Башкирии распахнули двери, и жители республики не заставили себя ждать. Люди начали приходить голосовать сразу после открытия комиссий в.

В Башкирии проходят выборы сразу трёх уровней: федеральные выборы депутатов Государственной Думы России, региональные дополнительные выборы депутата Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, а также муниципальные выборы.

В разных муниципалитетах голосование проходит по-своему. В Караидельском районе открытие участков сопровождалось выступлением местного музыканта. В Уфе на избирательные участки некоторые жители пришли вместе с домашними животными. В Стерлитамаке у входа на отдельные участки с утра образовались небольшие очереди.

Среди первых проголосовавших оказались вице-премьеры правительства республики Руслан Хабибов и Александр Шельдяев. Последний обратился к жителям Башкирии через свой канал и призвал воспользоваться правом на голосование, назвав участие в выборах возможностью выразить свою гражданскую позицию.

Параллельно с голосованием стартовала акция «Рахмат». В этом году формат изменился: участники получают специальные купоны со скидками, розыгрыши призов не предусмотрены.

Голосование продлится три дня подряд — 18, 19 и 20 сентября. Участковые комиссии работают с 8:00 до 20:00. Избирательные участки размещены в учреждениях культуры и образования, зданиях муниципальных администраций, медицинских учреждениях, помещениях управляющих компаний и общежитиях.

Право проголосовать на выборах всех уровней имеют 2 955 278 жителей Башкирии.

Автор:Вячеслав Шамшияров
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