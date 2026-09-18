В Башкирии начался единый день голосования

В пятницу, 19 сентября, в Башкортостане продолжается голосование, которое охватывает сразу несколько уровней власти. Жители республики участвуют в выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации, дополнительных выборах депутата Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, а также в муниципальных выборах. Об этом сообщают региональные избирательные органы.

Участки открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. Голосование проходит в течение трёх дней с 18 по 20 сентября. Принять участие в нём могут все граждане России, достигшие 18-летнего возраста на день голосования, при условии, что они не признаны судом недееспособными и не отбывают наказание в местах лишения свободы.

В период с 18 по 20 сентября в республике проводится акция «Рахмат». В этом году она носит исключительно скидочный характер, розыгрыши призов не предусмотрены.

По вопросам, связанным с голосованием, работает горячая линия: 8-800-200-00-20.

Предварительные результаты станут известны утром 21 сентября. Окончательные итоги выборов в Госдуму Центральная избирательная комиссия России обязана подвести не позднее 5 октября, а официально опубликовать до 11 октября включительно.