Федеральный эксперт дал оценку подготовке к выборам в Башкирии

Федеральный эксперт и председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод выступил с оценкой подготовки к выборам в Башкортостане. Это произошло на встрече с представителями прессы в Общественном пресс-центре. Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что предвыборная кампания прошла в рабочем режиме. По его словам, в ней приняли участие как парламентские, так и непарламентские партии. Брод также отметил активный интерес жителей республики к происходящему — население не оставалось в стороне от политической повестки.