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18 Сентября , 05:46

Деревня Башкортостан дала 100% явку на выборах в Госдуму

В Аскинском районе республики все 21 житель небольшого населённого пункта пришли на избирательный участок уже к 10 утра.  

Деревня Башкортостан дала 100% явку на выборах в ГосдумуДеревня Башкортостан дала 100% явку на выборах в Госдуму
Деревня Башкортостан дала 100% явку на выборах в Госдуму

Все зарегистрированные жители деревни Башкортостан Аскинского района Республики Башкортостан приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы России в первый день. По информации местных властей, жители пришли на участок в селе Старые Казанчи в восемь утра и к десяти часам обеспечили стопроцентную явку.

Для небольшого населённого пункта, где в девяти домах проживают 22 человека, участие в выборах давно превратилось в устоявшуюся традицию. Жители отправляются на избирательный участок вместе, проходя по улице под музыку гармони.

Деревня известна активной общественной жизнью. Здесь регулярно проводятся субботники, культурные, спортивные и религиозные мероприятия, на которые съезжаются жители соседних сёл. Местные занимаются животноводством, птицеводством и пчеловодством, а каждую осень организуют праздники урожая.

Жители также продвигают здоровый образ жизни и в 2025 году заняли первое место в муниципальном этапе конкурса «Трезвое село».

Автор:Вячеслав Шамшияров
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