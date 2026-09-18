Деревня Башкортостан дала 100% явку на выборах в Госдуму

Все зарегистрированные жители деревни Башкортостан Аскинского района Республики Башкортостан приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы России в первый день. По информации местных властей, жители пришли на участок в селе Старые Казанчи в восемь утра и к десяти часам обеспечили стопроцентную явку.

Для небольшого населённого пункта, где в девяти домах проживают 22 человека, участие в выборах давно превратилось в устоявшуюся традицию. Жители отправляются на избирательный участок вместе, проходя по улице под музыку гармони.

Деревня известна активной общественной жизнью. Здесь регулярно проводятся субботники, культурные, спортивные и религиозные мероприятия, на которые съезжаются жители соседних сёл. Местные занимаются животноводством, птицеводством и пчеловодством, а каждую осень организуют праздники урожая.

Жители также продвигают здоровый образ жизни и в 2025 году заняли первое место в муниципальном этапе конкурса «Трезвое село».