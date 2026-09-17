Депутаты Башкирии отложили вопрос об отставке главы Верховного суда республики

Внеочередное заседание Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан состоялось в экстренном режиме. Депутаты собрались, чтобы обсудить возможное обращение по вопросу отставки председателя Верховного суда республики Раиля Шайдуллина. По итогам заседания рассмотрение этого вопроса было отложено по просьбе главы региона Радия Хабирова. Об этом сообщил Башинформ.

Инициатором включения острой темы в повестку выступил депутат Виктор Гурьев. По его словам, депутатское сообщество глубоко обеспокоено ситуацией, которая сложилась в судейском корпусе Башкортостана. Комитет подготовил проект постановления об обращении Госсобрания по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации и Кодекса судейской этики руководством Верховного суда республики и его судьями.

Гурьев подчеркнул, что действия руководства Верховного суда требуют правовой оценки, а итогом этой оценки должно стать прекращение полномочий Шайдуллина. Депутат сослался на позицию коллег из судейского сообщества, у которых, по его словам, также накопились вопросы к председателю. «Сложившуюся ситуацию уже нельзя списать на отдельные недоразумения», — заявил Гурьев, призвав поддержать включение вопроса в повестку.

Хабиров назвал происходящее в Верховном суде источником серьёзной обеспокоенности

Глава республики Радий Хабиров выступил с развёрнутым заявлением. Он поддержал обеспокоенность депутатов и поблагодарил парламентариев за то, что они выполняют своё назначение — защищают права и свободы граждан. Хабиров напомнил, что по Конституции глава республики является гарантом реализации прав граждан, в том числе права на судебную защиту.

По словам руководителя региона, с момента назначения Шайдуллина на пост председателя Верховного суда из его состава было уволено 40 судей. На смену им пришли в том числе те, с кем председатель работал прежде — в Самаре и Республике Татарстан. По данным, которые привёл Хабиров, десять судей из этих регионов в настоящее время занимают должности в Верховном суде Башкортостана.

Глава республики оговорился, что межрегиональное назначение судей само по себе является распространённой и законной практикой. Однако Кодекс судейской этики прямо указывает: кадровые решения должны основываться не на покровительстве и клановости, а на интересах правосудия. Хабиров заявил, что наблюдает иную картину.

Помимо судей Верховного суда, председателями ряда районных и городских судов республики также стали выходцы из других регионов. В Уфе семь районных судей имеют такое происхождение. Отдельно глава региона выделил Советский районный суд, который, по его словам, принимает решения о мерах пресечения по наиболее резонансным уголовным делам и территориально расположен вблизи главных правоохранительных органов. Его возглавляет, по словам Хабирова, также выходец из соседней республики.

Совет судей и квалификационная коллегия: вопросы к составу

Руководитель региона обратил внимание и на состав Совета судей Башкортостана — органа, выполняющего функции главного представительного института судейского сообщества между съездами и конференциями. По данным Хабирова, этот орган возглавляет представитель другой республики, проработавший в Башкирии чуть более полугода. При этом большинство членов Совета, по его словам, также являются выходцами из других регионов.

Аналогичная картина, по заявлению главы республики, прослеживается в Квалификационной коллегии судей — органе, уполномоченном давать рекомендации по назначению судей, отстранять их от должности и налагать взыскания. Первым заместителем председателя коллегии является выходец из другой республики, ещё трое её членов представляют соседний регион.

Хабиров выразил удивление тем, что один из членов коллегии ранее работал заведующим канцелярией в диагностическом центре. Кроме того, глава республики заявил, что председатель квалификационной коллегии, по имеющимся данным, причастна к скандалу с использованием автомобилей гаража мэрии Уфы. По его словам, есть показания работников гаража о том, что данный судья пользовалась служебными автомобилями для поездок в другие города за пределы республики. Хабиров расценил это как основание не только для отстранения от должности председателя коллегии, но и для прекращения судейских полномочий в целом.

За два дня до заседания общественники Башкортостана обратились к квалификационной коллегии с требованием рассмотреть на заседании все факты, которые были изложены в средствах массовой информации. Это, по словам Хабирова, прямое требование законодательства, регулирующего деятельность судейского сообщества. Однако, по имеющимся сведениям, председатель коллегии этот вопрос на рассмотрение не поставила.

Скандал с автомобилями мэрии

Значительная часть выступления главы республики была посвящена ситуации с использованием служебного транспорта гаража мэрии Уфы. По словам Хабирова, с 2024 года эта деятельность приобрела системный характер. Председатель городского совета Уфы Марат Васимов на основании материалов проверки Контрольно-счётной палаты города направил сведения о предполагаемых нарушениях для возбуждения уголовного дела. Прокуратура проводит проверочные мероприятия.

Хабиров отметил, что судьба возможного уголовного дела пока неизвестна. Однако он констатировал: уже установленные факты свидетельствуют о нарушении уголовного законодательства, судейской этики и нравственных принципов деятельности части представителей судебной системы республики.

Глава региона также вспомнил бывшего председателя Верховного суда Башкортостана Земфиру Латыпову, отметив, что, невзирая на разногласия с рядом руководителей правоохранительных органов, она всегда придерживалась позиции, основанной на законе.

Решение отложено

Несмотря на развёрнутую критику ситуации в судебной системе республики, Радий Хабиров попросил депутатов перенести рассмотрение вопроса об обращении по отставке Шайдуллина. По его словам, необходимо дать возможность следственным органам провести всестороннюю проверку.

Депутаты с позицией главы республики согласились. Вопрос о Верховном суде Башкортостана был отложен, и заседание перешло к основной повестке дня.