Курултай Башкирии стал лидером по числу законопроектов в Госдуме

Госсобрание Башкирии обошло все региональные парламенты страны по количеству законопроектов, направленных в нижнюю палату федерального парламента. Начиная с октября 2021 года депутаты республики передали в Государственную думу 55 новых законодательных инициатив. Ещё 12 законопроектов перешли на рассмотрение из предыдущих созывов. Для сравнения: Брянская областная дума, занявшая второе место в рейтинге, внесла 41 законопроект, а Законодательное собрание Санкт-Петербурга, замкнувшее тройку лидеров, направило в Госдуму 39 инициатив.

Руководитель холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко связывает лидерство Курултая с высоким уровнем встроенности республики в федеральную повестку. По его словам, значительную роль здесь играет биография главы Башкортостана Радия Хабирова. С 2009 по 2016 год он занимал должность заместителя начальника Управления Президента России по внутренней политике, что позволило ему сформировать глубокое понимание механизмов федерального законотворчества.

«Региональные парламенты, как правило, вносят инициативы, согласованные с федеральным центром, а их реализация затем делегируется субъектам. Опыт Хабирова помогает республике точно улавливать федеральные тренды и выстраивать эффективную координацию при подготовке законодательных предложений», — пояснил Минченко.

Федеральные эксперты обращают внимание на природу башкирского парламентаризма как одну из причин высокой востребованности региональных законопроектов. Именно в городах и районах становится очевидно, насколько эффективно работают те или иные нормы в социальной сфере и экономике. Обращения граждан, работа депутатов на местах и практика правоприменения формируют решения, актуальные далеко за пределами республики. Ряд законов, разработанных в Башкирии, действует в других субъектах федерации и лёг в основу федеральных правовых актов. Эксперты связывают подобные результаты с традициями сильной юридической школы республики, опирающейся на российскую правовую науку.

Глава Башкортостана Радий Хабиров неоднократно указывал на смену приоритетов в региональном законотворчестве. Если в 2020–2022 годах в центре внимания находились меры противодействия пандемии и поддержка экономики, то в 2024–2026 годах акцент сместился на помощь участникам специальной военной операции и членам их семей.

Исполняющий обязанности председателя Курултая Илшат Тажитдинов подчеркнул, что за каждым внесённым законопроектом стоит конкретная работа с обращениями граждан, муниципальной практикой и результатами правоприменения.

«Лидерство Госсобрания среди региональных парламентов России отражает качество совместной работы и выстроенной в республике системы подготовки законодательных инициатив. Важную роль играет взаимодействие с Главой Башкортостана Радием Хабировым. Его опыт работы на федеральном уровне и глубокое понимание механизмов госуправления помогают определять актуальные направления законотворческой работы и обеспечивать продвижение наших предложений», — заявил Тажитдинов.

Депутат Госсобрания республики Шамиль Валеев считает достигнутый результат закономерным продолжением традиций, заложенных покойным спикером парламента Константином Толкачёвым, скончавшимся весной этого года.

«Активно пользоваться правом федеральной законодательной инициативы — хорошая традиция, заложенная безвременно ушедшим от нас спикером Константином Толкачёвым. С первого своего созыва он был инициатором таких законопроектов сам и вовлекал весь Курултай в эту работу. Реакция Федерального Собрания на башкирские инициативы была в разные годы разной, он никогда не отчаивался и продолжал эту работу, сейчас количество перешло в качество», — отметил Валеев.

Депутат также привёл в качестве примера региональный закон о ветеранах военной журналистики, не имеющий аналогов в других субъектах страны. По его словам, ни один другой регион пока не решился на законодательное закрепление статуса военных корреспондентов.

Первое место в рейтинге, по оценке участников процесса, создаёт предпосылки для дальнейшего продвижения республиканской законодательной экспертизы на общефедеральном уровне и укрепления статуса Башкортостана как одного из ключевых центров регионального правотворчества в России.