В Уфе выпустили первый поток кадровой программы «Герои Башкортостана»

Руководитель республики лично вручил дипломы о профессиональной переподготовке участникам программы «Герои Башкортостана». Завершение первого потока было названо историческим событием для региона.

Программа создана как региональный аналог федерального проекта «Время героев», запущенного по инициативе президента Владимира Путина. По словам Хабирова, интерес к участию в ней превзошёл ожидания: на конкурсной основе было подано свыше двух тысяч заявок от военнослужащих из более чем 40 регионов России. В финальный состав вошли 70 человек, которые на протяжении более года осваивали основы законодательства, экономики и государственного управления.

Обучение строилось вокруг четырёх очных модулей: «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», а также «Современные технологии управления». Параллельно участники проходили стажировки в органах власти, государственных организациях и на предприятиях республики. Наставниками выступали специалисты органов власти, учёные, преподаватели вузов и эксперты.

На церемонии присутствовал и Оскар Ситдиков — участник федерального проекта «Время героев» от Башкортостана, возглавляющий региональную Ассоциацию ветеранов СВО и координирующий поддержку военнослужащих и их семей.

Хабиров особо отметил, что программа уже даёт практические результаты: 23 её участника, то есть практически каждый третий выпускник, трудоустроены в органах государственной власти, местного самоуправления или организациях республики.

Глава региона также сообщил, что программа будет продолжена. Он поблагодарил организаторов, преподавателей и наставников за реализацию первого потока.

Среди выпускников церемонии выделялась военный медик с позывным «Игла» Алина Маннанова. Ветеран СВО пришла на вручение дипломов вместе с мужем и двухмесячным сыном, которого успела родить в период обучения. По её словам, все полученные знания и навыки выпускники намерены применить в предстоящей работе. Маннанова также отдельно поблагодарила Хабирова за личную поддержку военнослужащих на передовой, назвав это важным для тех, кто находится в зоне боевых действий.

Программа «Герои Башкортостана» ориентирована на подготовку участников и ветеранов специальной военной операции к работе в системе государственного и муниципального управления. За год обучения участники получили представление о практике госуправления в современных условиях, действующем законодательстве, отраслях экономики и социальной сфере.