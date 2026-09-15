В Башкирии предупредили о последствиях порчи бюллетеней на выборах

В единый день голосования участковые избирательные комиссии по всей стране работают в штатном режиме. Полиция обеспечивает порядок на каждом участке, а члены УИК проверяют оборудование. На фоне этой привычной картины власти Башкирии предупредили граждан: угроза для избирательного процесса сегодня исходит прежде всего от действий одиночек, нередко совсем молодых, которые действуют под чужим влиянием или под воздействием внезапного импульса.

Как это выглядит на практике

В марте 2024 года в городе Бирске произошел показательный случай. На один из избирательных участков, располагавшихся в здании местной школы, пришла 21-летняя девушка. Документы она уже передала члену комиссии, когда тот заметил: ладони посетительницы были окрашены в зеленый цвет. Сотрудник УИК насторожился и подал сигнал дежурному полицейскому.

«Когда девушка направилась к избирательной урне, из ее кармана выглядывало горлышко бутылки. Мы остановили ее, попросили достать бутылку. Крышки на ней уже не было. Девушку отвели в сторону, усадили на стул и вызвали оперативную группу», — рассказал член УИК.

Бюллетени и оборудование не пострадали. Девушка намеревалась залить в урну зеленку. Уголовное дело было возбуждено незамедлительно. По итогам судебного разбирательства ей назначили 400 часов обязательных работ. Судимость теперь зафиксирована в базах данных МВД — навсегда. Это означает закрытые двери при трудоустройстве в государственные структуры, банки и крупные компании.

Что говорит закон

Юрист Мурат Абдеев разъяснил, где именно проходит граница между административным штрафом и уголовной ответственностью.

«Многие уверены, что порча бюллетеней влечет за собой максимум штраф. Это серьезное заблуждение, которым активно пользуются мошенники, убеждая молодых людей совершить, по их словам, невинную выходку ради лайков или надуманного долга», — пояснил правозащитник.

По его словам, перечень действий, которые влекут уголовную ответственность, значительно шире, чем представляет себе обычный человек. К таким действиям относятся:

умышленная порча чужих бюллетеней, в том числе обливание красящими веществами или их уничтожение; поджог бюллетеней или урны для голосования; повреждение урны или иного имущества комиссии с целью воспрепятствовать голосованию; любое иное умышленное ограничение избирательных прав граждан или вмешательство в работу комиссии.

Все перечисленное квалифицируется по статье 141 Уголовного кодекса РФ — воспрепятствование осуществлению избирательных прав. Санкция по этой статье предусматривает штраф от 100 000 до 300 000 рублей, исправительные работы сроком до двух лет либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Абдеев привел конкретный пример из судебной практики после президентских выборов 2024 года. 20-летнюю москвичку Алину Невмянову телефонные мошенники убедили вылить зеленку в избирательную урну, пообещав, что это «спасет» ее родственников от долговых обязательств. Суд приговорил девушку к году лишения свободы в колонии-поселении. Подобных случаев, по словам юриста, насчитываются десятки.

«Мошенникам безразлично, чья рука сжимает бутылку. Отвечать перед судом будете вы», — подчеркнул он.

Что не является преступлением, но все равно наказуемо

Закон разграничивает уголовно наказуемые деяния и административные проступки. Ко второй категории относятся нарушения, не связанные с умышленным ограничением права голоса:

появление на участке в состоянии алкогольного опьянения, употребление спиртных напитков или курение в помещении; нецензурные высказывания и нарушение общественного порядка; агитационная деятельность на территории участка в день голосования; создание помех работе комиссии или распространение недостоверных сведений об инцидентах на участке.

За такие проступки к лишению свободы не приговаривают, однако штрафы могут оказаться весьма ощутимыми. Принципиальное отличие от уголовного преступления — отсутствие умысла, направленного на лишение других людей возможности проголосовать.

Схема мошенников и кто становится жертвой

Телефонные и интернет-злоумышленники целенаправленно выбирают исполнителями подростков и студентов. Схема воздействия неизменна: звонящий представляется сотрудником ФСБ или Центрального банка, сообщает о взломе аккаунта на Госуслугах или кредите, якобы оформленном на имя родителей, и предлагает простой способ выйти из ситуации. Жертве поручают пройти на участок, достать баллончик с краской или жидкость и применить ее. Взамен обещают крупное денежное вознаграждение.

Денег жертва не получает. Зато она приобретает статус фигуранта уголовного дела. Организатор остается анонимным, исполнитель идет под суд.



Что необходимо знать каждому

Члены избирательных комиссий и юристы сформулировали несколько практических рекомендаций.

При обнаружении человека, который ведет себя нервно вблизи урны или что-то скрывает в одежде, следует незамедлительно сообщить об этом наблюдателю или члену комиссии — без попыток самостоятельного вмешательства.

Любые призывы испортить бюллетени, проверить прочность урны или устроить публичную акцию на участке являются прямым путем к уголовному преследованию. Организаторы подобных призывов на судебных заседаниях не появятся.

Если в мессенджере приходят сообщения о якобы происходящих нарушениях, требующих немедленной реакции, рекомендуется сделать скриншот и передать его председателю комиссии или сотруднику полиции.