Механизатор из Башкирии стал оператором боевых дронов в зоне СВО

Григорий из Белебея, известный сослуживцам под позывным «Хакер», проходит службу в подразделении БПЛА в зоне специальной военной операции.

До призыва Григорий окончил школу и получил специальность техника по эксплуатации гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики, после чего работал механизатором. Когда пришла повестка, он явился в военкомат без промедления. В подразделение беспилотных летательных аппаратов боец перешёл добровольно — его привлекали современные технологии и новые подходы к ведению боевых действий.

По словам самого военнослужащего, беспилотник сегодня является одним из ключевых инструментов современного боя.

Подразделение, в котором служит «Хакер», решает широкий круг задач. Операторы проводят разведку местности, осуществляют корректировку ударов, применяют FPV-дроны и аппараты самолётного типа. Беспилотники также задействуются для доставки провизии на линию боевого соприкосновения и помощи при эвакуации.

Параллельно со службой Григорий продолжает получать высшее образование в университете «Синергия» по направлению «Информационная безопасность». За время службы он прошёл пять семестров, до получения диплома остаётся два. При любой возможности военнослужащий уделяет время учёбе.

Ранее в Башкирии был объявлен набор в батальон войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Жители республики могут получить информацию в Уфе по адресу: улица Октябрьской революции, дом 3, или по телефонам +7 995 948-65-41 и +7 908 358-00-00.