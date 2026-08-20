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20 Августа , 16:08

В Уфе суд оштрафовал уфимца за фейк об атаке беспилотников

Суд признал публикацию о последствиях удара беспилотников по Уфе заведомо ложной и назначил наказание владельцу автомобильного сообщества во «ВКонтакте».  

Администратор уфимского паблика привлечён к административной ответственности за распространение недостоверной информации об атаке беспилотников. Соответствующее решение вынес суд по материалам, подготовленным Роскомнадзором.

Мужчина владеет несколькими сообществами, специализирующимися на продаже автомобилей. В июне на странице «Обмен авто авторынок Уфа» появилась публикация о якобы произошедшей атаке БПЛА на город и разрушении жилого дома. Пост содержал ссылку на приватный канал в мессенджере Max, не имеющий никакого отношения к городским событиям.

В ходе разбирательства установили, что иллюстрация к публикации не имела отношения к атакам дронов. Фотография была сделана после взрыва жилого дома в Магнитогорске в декабре 2018 года, унёсшего жизни 39 человек.

Роскомнадзор возбудил дело по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ о распространении заведомо ложной общественно значимой информации. Суд установил, что цель публикации состояла в привлечении подписчиков в сторонний канал, а не в информировании жителей города. Администратору назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Автор:Вячеслав Шамшияров
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