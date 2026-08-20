В Уфе построят математический лицей имени создателя первых советских ЭВМ

В Уфе завершается строительство математического лицея, который станет одним из ключевых образовательных проектов Башкирии. Учреждение получит имя Башира Рамеева — уроженца республики, создавшего первые советские электронно-вычислительные машины. Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

Лицей рассчитан на 360 учеников. Поступить смогут только самые способные дети из всех районов региона, прошедшие многоступенчатый конкурсный отбор. Для иногородних школьников на территории комплекса предусмотрена гостиница.

Главный акцент в учебной программе сделан на математику, однако физическое воспитание также войдет в расписание. Лицеисты получат доступ к инфраструктуре соседнего Центра спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина, а на территории самого учреждения оборудуют спортивное ядро.

Учреждение получит особый статус. При нем сформируют попечительский совет, который возглавит лично Хабиров. К сотрудничеству планируют привлечь вузы республики, Евразийский научно-образовательный центр, Сбер и его образовательный проект «Школа 21». Также в лицее внедрят систему наставничества.

Инициативу поддержали на федеральном уровне: Хабиров поблагодарил президента Владимира Путина и министра просвещения Сергея Кравцова.

Прием заявок от будущих учеников откроется 1 октября. Лицей примет первых школьников в следующем учебном году.