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20 Августа , 16:03

Башкирский батальон дроноводов имени Гареева появился во ВКонтакте

Формирующееся подразделение войск беспилотных систем из Башкирии запустило собственную страницу в социальной сети, где публикует условия набора и материалы об операторах БПЛА в зоне СВО.  

Башкирский батальон дроноводов имени Гареева появился во ВКонтактеБашкирский батальон дроноводов имени Гареева появился во ВКонтакте
Башкирский батальон дроноводов имени Гареева появился во ВКонтакте

В Башкирии батальон войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева завёл официальное сообщество во «ВКонтакте». Об этом сообщает сам канал подразделения.

Страница под названием «Батальон БПС им. Мусы Гареева» уже работает в открытом доступе. На ней размещены условия вступления в подразделение операторов беспилотников, а также публикации республиканских и федеральных СМИ о службе оператором БПЛА в зоне проведения специальной военной операции.

В приветственном сообщении администраторы сообщества обозначили, что набор в батальон продолжается. В первую очередь ждут людей с амбициями и готовностью к развитию. По вопросам прохождения службы можно обратиться лично в Уфе по адресу: улица Октябрьской революции, дом 3. Для связи доступны два номера телефона: +7 995 948-65-41 и +7 908 358-00-00.

Автор:Вячеслав Шамшияров
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