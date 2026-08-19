В Башкирии формируют батальон беспилотных систем имени Мусы Гареева

4 августа 2026 года глава Башкирии Радий Хабиров объявил о формировании нового именного батальона беспилотных систем. Инициатива поступила от командования одной из воинских частей и была поддержана руководством республики. Подразделение полностью ориентировано на беспилотные авиационные системы и станет частью группировки войск в зоне специальной военной операции.

Хабиров пояснил своё решение тем, что среди жителей Башкирии немало желающих проходить службу именно в войсках беспилотных систем, которые он назвал элитой Вооружённых сил. Руководитель региона также сослался на опыт уже существующих башкирских подразделений: территориальный принцип их формирования позволяет эффективнее обеспечивать бойцов необходимым снаряжением и поддерживать связь с землячеством, что, по его словам, имеет для военнослужащих особое значение вдали от дома.

Советник главы Башкирии по взаимодействию с войсками Национальной гвардии РФ Артур Юмагужин подтвердил: отбор в батальон ведётся преимущественно среди жителей республики. На военнослужащих будут распространены все региональные выплаты и меры поддержки, предусмотренные для контрактников.

Кто возглавит и как устроена подготовка

Курировать создание батальона поручено Герою России капитану Тельману Уралбаеву, временно исполняющему обязанности начальника службы беспилотной системы. По его словам, каждый кандидат перед подписанием контракта с Министерством обороны проходит специальный отбор, в ходе которого изучает теорию и практику работы с беспилотниками. Затем будущие операторы отправляются в пункт дислокации, где проходят общевойсковую и специальную подготовку.

Уралбаев рассказал, что обучение в среднем занимает около трёх месяцев, однако сроки могут варьироваться в зависимости от способностей конкретного бойца. По его словам, опытные инструкторы способны подготовить профессионального специалиста и за два месяца. При этом капитан уточнил, что немаловажную роль играет личная мотивация самого контрактника.

Основную категорию набора составляют операторы БПЛА в возрасте от 18 до 30 лет. Для кандидатов старше 30 лет предусмотрены иные специальности, востребованные в войсках беспилотных систем: операторы расчётов, сапёры, водители и ряд других направлений. Верхняя возрастная граница для этой категории составляет 35 лет.

Уралбаев подчеркнул, что совместная служба земляков, выходцев из одного города или посёлка, является дополнительным преимуществом: общий背景 усиливает взаимодействие и сплочённость в ходе боевых задач.

Условия контракта и финансовая сторона

Офицер пункта отбора на военную службу по контракту капитан Фадис Султанов сообщил, что интерес к батальону уже высок: поступает большое количество звонков от граждан, которые уточняют детали прохождения службы, имеющиеся должности и порядок работы.

Контракт в батальоне БПЛА заключается сроком на один год. К нему прилагается специальное приложение, которое гарантирует военнослужащему сохранение его должности: без личного согласия бойца не переведут на другую позицию даже равнозначную. Воинская дисциплина при этом сохраняется в полном объёме, и за нарушение устава применяются меры ответственности.

В финансовом отношении условия выглядят следующим образом. Единовременная выплата составляет 200 тысяч рублей каждые 180 дней, то есть дважды в год. Ежедневные суточные составляют 2 тысячи рублей за каждый день службы. Основное денежное довольствие в частях, участвующих в СВО, начинается от 210 тысяч рублей в месяц. Сверх этого предусмотрена дополнительная выплата в размере 60 тысяч рублей ежемесячно. Таким образом, совокупный доход военнослужащего может достигать 300 тысяч рублей в месяц.

Отдельный случай для студентов и призывников

Султанов отдельно остановился на ситуации со студентами. По его словам, для тех, кто был отчислен из вуза или колледжа либо не смог сдать экзамены, служба в батальоне открывает возможность впоследствии восстановиться в учебном заведении. Такая договорённость достигнута с профильными образовательными ведомствами.

Юмагужин, в свою очередь, уточнил механизм: контракт заключается на один год, и ровно через год военнослужащий возвращается к прежнему месту учёбы или работы. К этому моменту у него уже будет ветеранское удостоверение, право на соответствующие денежные выплаты и иные меры государственной поддержки. Аналогичная схема действует для тех, кто на момент подписания контракта работал по найму.

Отдельно советник главы республики затронул ситуацию с призывниками. По его словам, молодой человек, которому предстоит призыв на срочную службу этой осенью, может выбрать альтернативу в виде спецконтракта с Министерством обороны. Принципиальное отличие состоит в том, что в батальоне беспилотных систем он будет проходить службу в именном башкирском подразделении под кураторством руководства республики и заранее знать дату возвращения домой.

Юмагужин пояснил и характер боевой работы операторов БПЛА. По его словам, специфика этой специальности состоит в том, что операторы не задействуются в штурмовых операциях и не работают непосредственно на линии боевого соприкосновения. Если прежде расстояние до линии огня составляло порядка 500 метров, то сегодня, по его данным, операторы работают на удалении от 30 до 60 километров от неё. Это стало возможным благодаря развитию технологий управления беспилотниками.

Возрастной профиль и современные навыки

По наблюдениям Юмагужина, практика показала, что наиболее эффективными операторами БПЛА становятся молодые люди в возрасте до 25 лет. Советник главы региона объяснил это более высокой скоростью реакции, сообразительностью и развитой моторикой, которую молодёжь нередко приобретает в том числе через компьютерные игры. Кроме того, по его словам, молодые операторы часто приезжают на фронт с нестандартными идеями, которыми делятся с более опытными военнослужащими.

Для мужчин в возрасте от 35 до 45 лет в батальоне также предусмотрено место. Их навыки будут востребованы в службе обеспечения на должностях водителей, механиков и электриков.

История башкирских воинских формирований

Батальон беспилотных систем стал закономерным продолжением большой работы, которую Башкирия ведёт с первых месяцев специальной военной операции. Республика прошла путь от создания первых добровольческих батальонов до формирования мотострелкового полка.

Первыми появились батальоны имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова, затем батальоны имени Салавата Юлаева. В 2023 году был сформирован мотострелковый полк «Башкортостан», объединивший 12 именных подразделений. В его составе действуют батальоны имени Даяна Мурзина, Тагира Кусимова, Миннигали Губайдуллина, танковый батальон имени Сергея Зорина, артиллерийский дивизион имени Мугина Нагаева, штурмовой отряд имени Гази Загитова, рота снайперов имени Ахата Ахметьянова, разведывательная рота имени Вафы Ахмадуллина, медицинская рота имени Ахмета Давлетова, инженерно-сапёрная рота имени Георгия Ветошникова и другие подразделения.

На базе башкирского полка ранее уже был сформирован специальный отряд «Айгир», занимающийся работой с беспилотными летательными устройствами. Центр политической информации по итогам комплексного исследования поставил Башкортостан на третье место в России по уровню вовлечённости в поддержку СВО.

Имя батальона и его значение

Батальон будет носить имя Мусы Гареева, лётчика-штурмовика, дважды удостоенного звания Героя Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны он совершил 250 боевых вылетов. Для Башкирии его имя является символом воинской доблести и преданности Родине.

Тельман Уралбаев отметил, что служба в батальоне, носящем это имя, несёт в себе не только элемент почести, но и высокую степень ответственности.

Личный опыт военного корреспондента

Военный корреспондент агентства Эдуард Кускарбеков прошёл специальные курсы по управлению БПЛА в Уфе. По его словам, обучение велось на квадрокоптере модели DJI. Он описал устройство как компактное и сравнительно удобное в управлении, подходящее для начинающих.

Кускарбеков рассказал, что на занятиях отрабатывались базовые навыки: плавный взлёт, обход препятствий и посадка. По его признанию, первые попытки управления давались непросто. Тем не менее все нормативы были им выполнены, и экзамен сдан.

Как записаться

Жители Башкирии, желающие получить информацию об условиях службы в батальоне беспилотных систем, могут обратиться в пункт отбора в Уфе по адресу: улица Октябрьской революции, дом 3. Телефоны для связи: +7 995 948-65-41 и +7 908 358-00-00.