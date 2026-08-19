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19 Августа , 05:31

Беспилотники атаковали промзону и жилой квартал Уфы

Шесть беспилотников атаковали промышленные объекты и жилой квартал Уфы. Четыре дрона сбиты, один упал в промзоне, ещё один — в микрорайоне Затон.  

Уфа подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Всего в направлении города было запущено шесть дронов, четыре из которых удалось перехватить. Один беспилотник упал на территории промышленной зоны, после чего произошел небольшой пожар. Возгорание ликвидируется.

Ещё один БПЛА поразил жилой дом в микрорайоне Затон. На верхних этажах здания выбито остекление, обломки и осколки повредили припаркованные рядом автомобили. Один человек получил травмы, он госпитализирован и получает медицинскую помощь.

Автор:Вячеслав Шамшияров
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