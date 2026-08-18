Власти Башкирии назвали главные цели развития ИИ в здравоохранении

Вице-премьер Башкирии Олег Ли посетил городскую клиническую больницу № 13 в Уфе, где состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив внедрения технологий искусственного интеллекта в региональное здравоохранение. Об итогах визита сообщает ИА «Башинформ».

По словам Олега Ли, сегодня ИИ превращается в рабочий инструмент врача, а не просто экспериментальную разработку. Технология позволяет повышать точность диагностики и переходить от эпизодического лечения к непрерывному наблюдению за состоянием пациентов, в том числе в дистанционном формате.

Вице-премьер обозначил три условия, без которых успешное внедрение ИИ невозможно: современное оборудование, проверенные алгоритмы и достаточное количество квалифицированных кадров. Однако приоритетом он назвал другое.

«Наша самая главная задача сегодня — обеспечить непрерывность функционирования всех информационных систем здравоохранения, которыми пользуются ежедневно сотни тысяч жителей нашей республики и врачей», — заявил Ли.

Региональная государственная информационная система здравоохранения входит в число крупнейших в стране: ежедневно в ней обрабатывается более 4,5 миллиона медицинских карт. Именно этот массив данных создаёт базу для обучения и работы ИИ-алгоритмов.

В настоящее время в Башкирии функционируют шесть сервисов поддержки принятия врачебных решений, специализирующихся на анализе радиологических изображений. Параллельно, по поручению главы республики Радия Хабирова, правительство приступило к модернизации серверных мощностей информационных систем — это необходимо для расширения возможностей ИИ в диагностике заболеваний.

Цифровая зрелость, подтверждённая федеральным центром

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин подчеркнул, что Башкортостан занимает одну из ведущих позиций в стране по уровню цифровизации медицины — это признано Министерством здравоохранения России. По его словам, искусственный интеллект для местных врачей давно перестал быть чем-то отдалённым и уже стал частью их повседневной практики.

В качестве примера он привёл систему анализа электрокардиограмм. Цифровые ЭКГ-аппараты установлены в каждом фельдшерско-акушерском пункте республики. После снятия показаний исследование автоматически поступает в Центр управления сердечно-сосудистыми рисками, где происходит его оценка и принимается решение о маршрутизации пациента. По словам министра, такой подход напрямую влияет на спасение жизней.

Другой практический пример — интеллектуальный голосовой помощник, интегрированный в работу контакт-центра. Он ускоряет обработку входящих обращений и позволяет записывать на приём больше пациентов за то же время.

Почти 1,6 миллиона пациентов в зоне риска

Отдельного внимания заслуживает система поддержки принятия врачебных решений WebioMed. Она изучает медицинские данные конкретного пациента и сигнализирует врачу о выявленных рисках — в частности, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

К настоящему моменту WebioMed обработала 4,79 миллиона электронных медицинских карт жителей Башкирии. У 1,59 миллиона человек система зафиксировала высокую вероятность развития тех или иных патологий. Принципиально важно, что подобный анализ проводится до появления выраженных клинических симптомов — это позволяет начать профилактические меры заблаговременно.

ИИ видит то, что можно пропустить

Ещё одно активно развивающееся направление — работа с медицинскими изображениями. Искусственный интеллект помогает специалистам интерпретировать рентгеновские снимки, результаты компьютерной томографии и маммографии. Это существенно ускоряет обработку исследований и снижает вероятность пропустить патологические изменения.

В ГКБ № 13 ИИ уже проанализировал без малого 6,5 тысячи исследований — КТ, МРТ и маммографию. В 40% случаев система обнаружила признаки возможных отклонений. При этом медики особо оговариваются: технология используется как дополнительное мнение, а не как замена специалиста. Врач по-прежнему принимает окончательное решение.

Такой подход выгоден для обеих сторон. Медик получает дополнительный инструмент контроля качества исследований, а у пациента высвобождается время для полноценного разговора с врачом.

ИИ убирает «швы» между специалистами

Главный врач ГКБ № 13 Булат Гарифуллин обратил внимание на ещё один аспект: технологии помогают не только в диагностике, но и в выстраивании взаимодействия между участниками лечебного процесса.

«Важно, что в оказании медпомощи каждому человеку участвует не один врач, а огромное количество людей, которые забирают кровь, транспортируют, анализируют, кто-то её интерпретирует. И система ИИ помогает убрать "швы" между этими специалистами, быстрее передавать информацию, особенно если она очень значима», — пояснил он.

По его словам, время, которое врач тратит на принятие решений, значительно сократилось, а процент обоснованных и точных решений вырос.

Что дальше

Айрат Рахматуллин обозначил приоритеты следующего этапа развития. Помимо укрепления материально-технической базы и расширения серверных мощностей, акцент предполагается сделать на радиологической и лабораторной службах — именно там, по его словам, сосредоточен наибольший потенциал для аналитики с применением ИИ.

Для устойчивого развития этого направления необходима надёжная вычислительная инфраструктура, способная работать с большими объёмами данных, а также сертифицированные сервисы, эффективность которых подтверждена в ходе клинических исследований.