Башкирия пополнила батальон БпС имени Мусы Гареева новобранцами

В Уфе состоялась очередная отправка добровольцев в батальон беспилотных систем имени Мусы Гареева. Мероприятие прошло в башкирской столице. О деталях набора и службы изданию «Молодежная газета» сообщил представитель 27-й дивизии Александр Савченко.

По словам Савченко, каждый желающий вступить в батальон проходит обязательную проверку: кандидатов оценивают по категории годности и возрастным критериям. После прохождения военно-врачебной комиссии с бойцами заключается годичный специальный контракт, после чего их направляют в учебный центр. По итогам курса подготовки каждый получает лётный документ государственного образца. Затем личный состав убывает для выполнения боевых задач в зону специальной военной операции.

Среди новобранцев нынешней волны — двадцатилетний житель Дуванского района с позывным «Шрам». До подписания контракта он занимался лёгкой атлетикой и окончил колледж. О существовании батальона узнал всего за неделю до отправки — от директора педагогического колледжа. Дополнительным аргументом стал пример двоюродного брата, который уже служит в этом подразделении. Семья отнеслась к его решению с пониманием.

Вместе со «Шрамом» в батальон отправился его земляк и давний знакомый с позывным «Дуван». На гражданке он работал в сфере транспортной безопасности. О формировании батальона ему рассказал сам «Шрам», а решение о вступлении боец принял в течение суток. По его словам, он хорошо управляется с джойстиком — опыт, полученный в том числе в компьютерных клубах. Родственники его выбор поддержали.

Уроженец Кумертау с позывным «Курт» прежде работал вахтовым методом в Якутии. Информацию о формировании именного батальона БПЛА он нашёл в интернете. Срочную службу «Курт» проходил водителем в ракетных войсках стратегического назначения и в новом подразделении также будет выполнять обязанности водителя. Дома его ждут супруга, две дочери и мать. Близкие приняли его решение с уважением, хотя поначалу оно их не обрадовало.

Ещё один новобранец из Уфы представился позывным «Чак». По гражданской специальности он работал автоэлектриком-диагностом. По его словам, опыт в электрике и пайке позволит ему собирать и перепрошивать беспилотники непосредственно в интересах подразделения. Среди его окружения много военнослужащих, с которыми он поддерживает постоянную связь, что, по его словам, помогает понимать реальную обстановку.

Формирование батальона БпС имени Мусы Гареева находится под личным контролем главы Башкирии Радия Хабирова. Боевые задачи военнослужащие будут выполнять в отдалении от линии непосредственного соприкосновения с противником. За год службы боец получит 4 120 000 рублей, ветеранское удостоверение, а также денежное вознаграждение и государственные награды за эффективность и проявленное мужество. Подписать контракт могут как граждане без опыта срочной службы, так и те, кто планирует заменить ею срочную.

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