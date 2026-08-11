В Уфе может появиться центр скрининга на основе ядерной медицины

Главный врач клиники «Хорев» и координатор международного департамента израильской клиники «Рамбам» Роман Барак посетил Башкирию и выступил в студии телеканала БСТ. В ходе интервью он рассказал о переговорах с региональными властями по вопросу открытия в республике института скрининга нового поколения, а также о перспективах превентивной медицины и предстоящем визите израильских специалистов в сентябре 2025 года.

Новый подход к диагностике

По словам Романа Барака, современная медицина переживает принципиальные изменения в подходах к ранней диагностике заболеваний. Ключевым направлением он назвал гибридный скрининг, сочетающий возможности ядерной медицины и радиологии. В отличие от стандартных методов обследования — рентгена, МРТ и томографии — такой формат позволяет выявлять патологии на той стадии, когда угрозу для жизни пациента ещё можно полностью устранить.

Врач пояснил, что по отдельности ядерная медицина и радиология не обеспечивают стопроцентной точности выявления болезней. Именно их объединение в рамках единой диагностической программы, по его словам, открывает принципиально новые возможности. Существенную роль в этой системе играет искусственный интеллект: он анализирует данные с учётом опыта миллионов пациентов и снижает вероятность врачебных ошибок.

«Мы имеем цель сегодня не просто продлить жизнь. Мы хотим, чтобы человек на своих двух ногах и с чистым мозгом дожил до того количества лет, к которому мы сегодня человека приводим, а это уже свыше ста», — цитирует врача телеканал БСТ.

Переговоры с властями республики

Роман Барак сообщил, что вопрос о создании института скрининга уже обсуждался с Главой Башкирии Радием Хабировым и премьер-министром республики Андреем Назаровым. По его словам, региональное руководство заинтересовано в том, чтобы новые медицинские разработки были доступны жителям республики.

Израильская и российская стороны готовы совместно реализовать проект. Врач уточнил, что при наличии готового здания запустить центр можно в течение трёх-четырёх месяцев. Переговоры продолжаются, конкретные сроки открытия пока не определены.

Барак также обозначил направления работы будущего центра: помимо диагностики хронических и сердечно-сосудистых заболеваний, в его задачи войдут скрининги до наступления беременности и сверхранняя диагностика врождённых нарушений.

«Это не случится сразу, но это единственный фактор, который даёт возможность для такого длительного продления жизни — не на пять, не на семь лет, а на десятки дополнительных лет жизни», — подчеркнул врач.

Визит специалистов в сентябре

Параллельно с работой над долгосрочным проектом израильские врачи продолжают регулярно приезжать в Уфу для очных консультаций. По словам Романа Барака, такие визиты возобновились и теперь проходят ежеквартально.

Ближайший приём запланирован на 10–12 сентября. В эти дни специалисты из Израиля проведут консультации по онкологии, неврологии, ортопедии и другим направлениям. Приём ориентирован на пациентов, у которых есть жалобы без установленного диагноза, диагноз без назначенного лечения, либо лечение, не дающее результата. Все желающие смогут получить второе медицинское мнение.

«Мы каждый квартал в Башкортостане. Это республика, которую я очень люблю, я приезжаю сюда как в свой дом», — заявил Барак.