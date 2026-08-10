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10 Августа , 16:30

Пять проектов Башкирии победили во Всероссийском конкурсе по благоустройству гор

Башкортостан одержал очередную победу в федеральном конкурсе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Пять новых проектов республики получат федеральное финансирование на создание современных общественных пространств.  

Пять проектов из Башкортостана вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об итогах объявил глава республики Радий Хабиров.

В список победителей вошли: набережная Заашкадарья в Стерлитамаке, улица Первая улица Туймазов в Туймазах, проект «Культура воды» в Благовещенске, зона отдыха у северного пруда в Янауле, а также Центральная площадь в селе Малояз Салаватского района.

Башкортостан участвует в этом конкурсе с момента его запуска и входит в число регионов с наибольшим количеством побед. За всё время проведения конкурса в республике реализован 31 проект, ещё восемь находятся в стадии реализации. Новые победы обеспечат дополнительную федеральную поддержку для преобразования городских и сельских территорий.

Автор:Вячеслав Шамшияров
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