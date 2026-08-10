Доброволец из Башкирии прошёл путь от пехоты до оператора дронов

Даниль Фатхинуров выбрал позывной «Фатих» осознанно, сообщает Башинформ. В переводе с турецкого языка это слово означает «победитель». За время участия в специальной военной операции он сменил несколько военных специальностей, пережил контузию и тяжёлое ранение, а затем вернулся в строй уже в новом качестве.

На СВО Фатхинуров отправился в 2022 году. До этого он работал охранником, после чего перешёл на завод. Когда в республике начал формироваться первый добровольческий батальон имени генерала Шаймуратова, мужчина принял решение вступить в его ряды. Он оставил гражданскую работу и заключил контракт с Министерством обороны.

В ходе боевого слаживания на полигоне в Тоцком боец освоил гранатомёт и управление БМП-1. После завершения подготовки подразделение направили на Херсонщину. Там Фатхинуров участвовал в первых боевых столкновениях, оборонял Давыдов Брод и участвовал в штурме Безыменного.

Следующим этапом стало Донецкое направление. Лесополосы под Угледаром запомнились ему контузией. В мае 2023 года под Андреевкой он получил тяжёлое осколочное ранение ноги. Лечение проходило в госпитале, где бойцу также провели экстренную операцию в связи с обострением хронического заболевания.

После восстановления Фатхинуров вернулся на передовую, однако уже в другой роли. Он переучился на оператора FPV-дронов, в том числе самолётного типа «Молния», и вошёл в состав роты беспилотных систем. Теперь его подразделение регулярно работает по вражеской бронетехнике, реактивным системам залпового огня, блиндажам и опорным пунктам противника.

За проявленное мужество Даниль Фатхинуров удостоен медали «За храбрость» II степени, ордена и медали генерала Шаймуратова, а также ценного подарка от Главы Башкортостана. Дома его ждут супруга, двое детей, отец и друзья.

Между тем в Башкирии объявлен набор в добровольческий батальон войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Инициативу поддержал Радий Хабиров. Куратором формирования батальона назначен Герой России капитан Тельман Уралбаев, временно исполняющий обязанности начальника службы беспилотной системы.

Жители республики, желающие получить информацию о службе в батальоне БПЛА, могут обратиться в Уфе по адресу: улица Октябрьской революции, дом 3. Телефоны для связи: +7 995 948-65-41 и +7 908-358-00-00.