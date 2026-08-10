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10 Августа , 11:00

Башкирия вошла в топ-10 регионов России с низкой аварийностью на дорогах

По итогам первого полугодия 2026 года Башкортостан вошёл в топ-10 субъектов России по дорожной безопасности, а также в топ-5 по снижению числа ДТП с пострадавшими. Об этом пишет Башинформ.  

Башкортостан оказался в числе десяти российских регионов с наиболее низким уровнем дорожной аварийности. Такие данные содержатся в исследовании РИА Новости, подготовленном на основе статистики МВД РФ и Росстата за первые шесть месяцев 2026 года.

Помимо этого, республика вошла в пятёрку лидеров по сокращению дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. За отчётный период их количество снизилось на 23,2% и составило 59,5 случая на 100 тысяч единиц транспортных средств. По этому показателю Башкирия оказалась в одном ряду с Тывой, Орловской и Новосибирской областями.

Снижение аварийности согласуется с приоритетами, которые глава республики Радий Хабиров обозначил несколько лет назад. Руководитель региона ставил сокращение смертности на дорогах в число главных управленческих задач. По его словам, прежде на трассах Башкортостана ежегодно погибало свыше 500 человек, тогда как сейчас динамика существенно изменилась. Хабиров также указывал на необходимость усиления работы по пропаганде безопасного вождения и соблюдения правил дорожного движения.

Автор:Вячеслав Шамшияров
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