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7 Августа , 10:57

Башкирия формирует батальон дроноводов: условия и требования к бойцам

В Республике Башкортостан идёт набор добровольцев в первый специализированный батальон беспилотных авиационных систем Министерства обороны РФ. Подразделению присвоено имя дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. О подробностях формирования батальона, условиях службы и требованиях к кандидатам рассказал советник главы Башкирии по взаимодействию с войсками национальной гвардии РФ Артур Юмагужин в интервью «Молодёжной газете».  

Башкирия формирует батальон дроноводов: условия и требования к бойцамБашкирия формирует батальон дроноводов: условия и требования к бойцам
Башкирия формирует батальон дроноводов: условия и требования к бойцам

Идея создать батальон, полностью укомплектованный операторами беспилотных систем, возникла по инициативе одного из командиров дивизий, который обратился к руководству республики с соответствующим предложением. Глава Башкортостана Радий Хабиров инициативу поддержал. По словам Юмагужина, именно беспилотники сегодня определяют обстановку в воздухе: они обеспечивают прикрытие наступлений, уничтожают технику противника, ведут разведку и защищают гражданскую инфраструктуру.

Кого ищут в новый батальон

Набор ведётся среди мужчин в возрасте до 35 лет. Такое ограничение установлено решением Министерства обороны РФ. Юмагужин объясняет это тем, что молодые люди обладают быстрой реакцией, гибким мышлением, способностью считывать информацию с экрана и управлять техникой на интуитивном уровне. Командный состав батальона также формируется из молодых офицеров, уроженцев Башкирии, имеющих боевой опыт. Женщин в батальон не берут.

Среди медицинских и личностных требований к кандидатам: категория здоровья А, развитая моторика, внимательность, ответственность и высокая скорость реакции.

Условия контракта и денежное довольствие

Служба в батальоне оформляется по специальному контракту сроком на один год. По его истечении военнослужащий вправе вернуться к мирной жизни либо продолжить службу, подписав бессрочный контракт.

За год службы рядовой состав может получить до 4 120 000 рублей. Дополнительно предусмотрены премиальные выплаты за уничтожение техники противника — от 25 тысяч до одного миллиона рублей в зависимости от результата.

Подготовка и гражданские перспективы

Перед отправкой в подразделение бойцы проходят обучение работе с беспилотными системами продолжительностью до трёх месяцев. По окончании подготовки каждый получает авиационный документ государственного образца. Этот сертификат, по словам Юмагужина, открывает возможности трудоустройства в структурах МЧС, в медицине, сельском хозяйстве и логистике, поскольку без него допуск к управлению профессиональными беспилотными аппаратами в гражданской сфере невозможен.

После завершения контракта ветеран получает удостоверение участника боевых действий, государственные награды, а также право на федеральные и региональные льготы. Предусмотрено поступление в любой российский вуз вне конкурса и содействие в трудоустройстве. Во время службы военнослужащим полагаются регулярные отпуска продолжительностью 15 суток.

Техническое оснащение

Батальон будет обеспечиваться техникой по двум каналам. Первый — прямые поставки от Министерства обороны РФ. Второй — башкирские разработки: FPV-дроны «Уфимец», которые применяются на фронте уже около двух лет, и тяжёлые гексакоптеры «Кыш Бабаи». Оба типа техники, по данным советника главы республики, постоянно модернизируются. Особенностью дронов «Уфимец» участники боевых действий называют возможность оперативной и недорогостоящей доработки: замены отдельных деталей и добавления новых функциональных возможностей.

Имя батальона

Новому подразделению присвоено имя Мусы Гареева — лётчика, дважды удостоенного звания Героя Советского Союза, уроженца Башкирии. По словам Юмагужина, решение было принято незамедлительно: в годы Великой Отечественной войны военные лётчики являлись боевой элитой, а сегодня эту роль, по его словам, берут на себя операторы беспилотных систем.

Контроль и сопровождение

Юмагужин отметил, что после регистрации в батальоне каждый военнослужащий находится под полным сопровождением со стороны республиканских структур — такова установка главы Башкортостана. Система поддержки семей участников боевых действий в регионе также выстроена и функционирует в рабочем режиме.

Запись в батальон ведётся по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3. Телефоны для связи: +7 908 358 0000, +7 995 948 6541.

Автор:Вячеслав Шамшияров
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