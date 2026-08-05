Герой России Уралбаев возглавит батальон БПЛА в Башкирии

Республика Башкортостан приступает к созданию добровольческого батальона войск беспилотных систем. Новое подразделение будет носить имя Мусы Гайсиновича Гареева — единственного в республике дважды Героя Советского Союза, лётчика-штурмовика, совершившего в годы Великой Отечественной войны 250 боевых вылетов.

Инициатива поступила от представителей одной из воинских частей. Глава республики Радий Хабиров её поддержал, объяснив решение несколькими соображениями. По его словам, среди жителей Башкортостана значительное число желающих служить именно в войсках беспилотных систем, которые он назвал элитой Вооружённых сил и направлением, определяющим будущее армии. Помимо этого, практика формирования башкирских батальонов уже доказала свою состоятельность: республика регулярно обеспечивает добровольцев всем необходимым для выполнения боевых задач, а чувство принадлежности к землякам, по словам Хабирова, сплачивает бойцов вдали от дома. На новое подразделение распространятся все выплаты, предусмотренные для контрактников из республики.

Имя Мусы Гареева в Башкирии известно каждому. После окончания войны лётчик посвятил себя патриотическому воспитанию молодёжи и возглавил Башкирский обком ДОСААФ. Выбор именно этого человека в качестве символа нового батальона представляется закономерным: его биография олицетворяет преданность воинскому долгу и высочайший профессионализм.

Куратором проекта по созданию батальона назначен капитан Тельман Уралбаев, временно исполняющий обязанности начальника службы беспилотной системы и носящий звание Героя России. Накануне Радий Хабиров вручил ему медаль генерала Шаймуратова — в знак признания боевых заслуг и личного мужества офицера.

Военный корреспондент «Башинформа» встретился с Уралбаевым лично. Капитан пришёл на встречу в форме с наградами. Первое, что бросается в глаза, — не ордена и медали, а взгляд: спокойный, внимательный, с лёгкой усталостью, но живой. Сдержанная улыбка, крепкое рукопожатие. Трудно сразу осознать, что перед тобой боевой офицер, чьё имя уже вписано в историю специальной военной операции.

Звание Героя России Тельман Уралбаев получил за участие в освобождении Красноармейска (Покровска) в Донецкой Народной Республике. Город противник превратил в мощный укреплённый узел, и его взятие стало одной из наиболее сложных задач для российских войск на том участке. Батальон Уралбаева действовал решительно, слаженно и добился результата.

«Это награда моих ребят, моих солдат, моих офицеров, моих сержантов, которые шли со мной и выполняли под моим командованием боевую задачу по освобождению данного населённого пункта. Да, нам было тяжело, но мы справились с этой задачей», — сказал он.

Золотую Звезду Героя России Уралбаеву вручил министр обороны Андрей Белоусов в феврале 2026 года, в преддверии Дня защитника Отечества.

Разговор с офицером начался с темы формируемого подразделения. По словам Уралбаева, служба в батальоне имени дважды Героя Советского Союза — это не только честь, но и серьёзная ответственность. Костяк подразделения составят уроженцы Башкортостана.

«Когда ребята из одного населённого пункта, города или посёлка выполняют боевые задачи вместе, плечом к плечу — это огромный плюс во взаимодействии, дружбе и преданности друг другу. Это даёт очень сильный результат на пути к победе», — отметил капитан.

Уралбаев подробно остановился на порядке отбора и подготовки будущих операторов беспилотных систем. Прежде чем подписать контракт с Министерством обороны, каждый кандидат пройдёт специальный отбор, включающий изучение теории и практики работы с дронами. После этого новобранцев направят в пункт дислокации, где их ждёт общевойсковая и специализированная подготовка.

«Обучение занимает около трёх месяцев. Однако у меня бывали случаи, когда ребята усваивали материал и за неделю, и за месяц. Наши опытные инструкторы очень сильные, они добиваются результата. Они сделают из новобранцев профессиональных бойцов за два месяца. Однако многое зависит от самих контрактников, от того, ради чего он пошёл на фронт и для чего», — пояснил Уралбаев.

Основной набор ведётся среди мужчин от 18 до 30 лет — на позиции операторов беспилотных летательных аппаратов. Для кандидатов в возрасте от 30 до 35 лет предусмотрено обучение смежным специальностям, также востребованным в войсках беспилотных систем: операторы расчётов, сапёры, водители и ряд других.

Один из вопросов, который волнует многих потенциальных добровольцев, касается условий работы операторов непосредственно на линии боевого соприкосновения. Уралбаев дал прямой ответ.

«Сейчас Вооружённые силы России добились очень высоких результатов. Операторы БПЛА работают на большом расстоянии от противника, который не сможет дотянуться до дроноводов. Тогда как операторы БПЛА, напротив, видят и поражают врага точно и чётко. Но должен отметить, что всё зависит от самого военнослужащего. Если он не будет халатно относиться и выложится на все сто процентов, он будет жить», — подчеркнул офицер.

Контракт для бойцов батальона — специальный, сроком на один год. По истечении этого срока военнослужащий вправе уволиться. Выплаты — стандартные, но предусмотрены и дополнительные условия. Узнать о них, а также получить ответы на все вопросы, связанные со службой в батальоне имени Мусы Гареева, можно в Уфе по адресу: улица Октябрьской революции, дом 3. Телефон для связи: +7 995 948-65-41.

На вопрос о том, почему именно молодой житель Башкирии должен выбрать это подразделение, Уралбаев ответил без колебаний.

«Это именное подразделение, получившее имя дважды Героя Советского Союза полковника Мусы Гареева. Это большая честь в его составе выполнять боевые задачи по освобождению Донбасса и других территорий от нацистов и приближать нашу общую Победу», — сказал он.

В ходе беседы военкор спросил, когда Уралбаев впервые встретился с главой республики. Оказалось, что знакомство состоялось буквально накануне.

«До этого Радия Фаритовича видел только по телевизору. Видно, что он волевой, сильный, серьёзный, решительный человек, лидер, командир. Увидел в нём отца. Отца республики. Человека, который очень сильно переживает за свой народ и добивается, чтобы люди жили достойно. Я сказал Радию Фаритовичу, что у меня много сослуживцев из Башкортостана и горжусь ими. Они герои, храбрые, воспитанные и решительные люди. Мой батальон на 70% состоит из военнослужащих из республики», — поделился Уралбаев.

Он также отметил, что глава республики оказывает системную поддержку участникам и ветеранам специальной военной операции, и сами бойцы это подтверждают.

Тельман Уралбаев родился в посёлке Андрианополь Оренбургской области. Само название населённого пункта уходит корнями в историю побед русской армии в период одной из русско-турецких войн. Примером для будущего офицера стал старший брат Руслан. После срочной службы Тельман заключил контракт, прошёл службу в Сирии, а в 2022 году с началом специальной военной операции добровольно отправился на фронт. За это время он прошёл путь от командира взвода до командира батальона. В настоящее время Уралбаев командует мотострелковым батальоном 506-го полка.