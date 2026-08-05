Эксперт из Башкирии рассказал, как распознать инсценировку нарушений на выборах

В России накануне выборов в Государственную думу эксперты фиксируют подготовку к системным провокациям на избирательных участках. О характерных схемах вмешательства рассказали председатель думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев и электоральный юрист Олег Квальдовский. Голосование запланировано на период с 18 по 20 сентября, участие в нём примут около 3 миллионов жителей Башкирии.

По словам Пискарева, к предстоящим выборам готовятся люди, прошедшие специальную подготовку за рубежом под видом наблюдателей. Их задача — самостоятельно организовывать конфликтные ситуации на участках и направлять жалобы на несуществующие нарушения. Комиссия работает в координации с Центральной избирательной комиссией и правоохранительными органами.

Квальдовский выделил несколько характерных сценариев. Первый и наиболее распространённый — скандал по надуманному поводу. Человек начинает шумно возмущаться из-за карандаша, смещённого объявления, плохо задёрнутой шторы или постороннего предмета в кабинке. Всё это легко устранимо и объективно не влияет на ход голосования. Однако цель подобных действий — не устранение нарушений, а публичный скандал, который при этом нередко оплачивается.

Второй сценарий — инсценировка фальсификации. По описанию юриста, схема выглядит следующим образом: один участник забегает в помещение и бросает в урну пачку бумаг, напоминающих бюллетени, второй фиксирует происходящее на камеру, третий громко кричит о вбросе. Итоговое видео — нечёткое, с тряской картинкой и криками — затем распространяется по заранее подготовленным группам в социальных сетях с призывами к срочному репосту. Несколько подобных постановок в течение одного дня способны сформировать у аудитории ощущение масштабных нарушений.

Квальдовский особо отметил специфику информационной среды: если выборы проходят штатно, это само по себе не даёт материала для привлекающего внимание контента. Именно на этом и строится расчёт организаторов провокаций.

Помимо перечисленных схем, эксперт напомнил о случаях мошенничества в отношении пожилых людей. Несколько лет назад фиксировались ситуации, когда злоумышленники вынуждали пенсионеров совершать противоправные действия на участках, обещая вернуть деньги.

Эксперты указывают на существующие механизмы противодействия провокациям. В первую очередь это институт общественного наблюдения. Кроме того, статья 141 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает за подобные действия наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.