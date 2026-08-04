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4 Августа , 06:52

В Башкирии формируют батальон дроноводов имени Мусы Гареева

В республике открылся отбор в новое воинское подразделение. Служить в войсках беспилотных систем желают многие жители Башкортостана.  

В Башкирии формируют батальон дроноводов имени Мусы ГарееваВ Башкирии формируют батальон дроноводов имени Мусы Гареева
В Башкирии формируют батальон дроноводов имени Мусы Гареева

Башкирия формирует именной батальон беспилотных систем. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. Инициативу выдвинули представители одной из воинских частей, и руководство региона её поддержало.

Войска беспилотных систем относятся к числу наиболее передовых структур армии. По словам Хабирова, среди жителей республики немало тех, кто хочет проходить службу именно в этом направлении. Опыт создания предыдущих башкирских батальонов показал: земляки, собранные в одном подразделении, получают поддержку более адресно и результативно. Региональные власти регулярно обеспечивают добровольцев всем необходимым для выполнения боевых задач, а чувство общей малой родины помогает людям держаться вместе вдали от дома.

На военнослужащих нового батальона распространятся все контрактные выплаты, предусмотренные для жителей Башкортостана. Перед началом службы добровольцам предстоит пройти обучение.

Подразделению присвоят имя дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Отбор проходит по адресу: Уфа, улица Октябрьской Революции, 3. Узнать об условиях службы и критериях зачисления можно в штабе батальона по телефону +7 995 948-65-41 с 9:00 до 18:00.

Автор:Вячеслав Шамшияров
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