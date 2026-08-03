Глава Башкирии поручил передать авто мэрии Уфы фонду «Защитники Отечества»

Радий Хабиров на заседании в Центре управления регионом жестко отреагировал на скандал, ставший известным месяц назад. Выяснилось, что гараж мэрии Уфы систематически предоставлял служебные автомобили с водителями судьям Верховного суда Башкортостана, назначенным из Татарстана, для поездок домой и обратно в выходные дни.

Обращаясь к исполняющему обязанности мэра Уфы Рустаму Шарипову, глава республики выразил возмущение ситуацией. По его словам, транспорт для перевозки участников специальной военной операции с фронта удается обеспечивать с большим трудом, тогда как муниципальные машины использовались для поездок судей в Казань и обратно. Хабиров указал, что в своем Послании он обозначил приоритет поддержки участников СВО, и расценил произошедшее как прямое противоречие этому курсу.

Руководитель региона сообщил, что по данному факту уже подано заявление о возбуждении уголовного дела, которое рассматривает Следственный комитет. Параллельно он дал прямое поручение: после завершения проверки Контрольно-счетной палаты, которая установит число задействованных автомобилей и объем понесенных расходов, весь этот транспорт должен быть изъят и передан фонду «Защитники Отечества». Хабиров отметил, что формально не вправе вмешиваться в дела муниципалитета, однако рассчитывает на добровольное исполнение поручения.

Ранее городской совет Уфы направил обращение в следственное управление СК РФ по Башкирии с просьбой провести проверку. В документе зафиксировано, что служебные автомобили мэрии неоднократно предоставлялись судьям Верховного суда республики, приехавшим на работу из Татарстана, причем расходы на водителей и топливо покрывались из муниципального бюджета. Следователям предложено установить конкретные обстоятельства произошедшего и подсчитать итоговый ущерб для городской казны.