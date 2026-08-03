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3 Августа , 09:00

Глава Башкирии поручил передать авто мэрии Уфы фонду «Защитники Отечества»

Глава Башкортостана на оперативном совещании правительства публично раскритиковал руководство администрации Уфы за использование муниципального транспорта для перевозки судей из Татарстана.  

Радий Хабиров на заседании в Центре управления регионом жестко отреагировал на скандал, ставший известным месяц назад. Выяснилось, что гараж мэрии Уфы систематически предоставлял служебные автомобили с водителями судьям Верховного суда Башкортостана, назначенным из Татарстана, для поездок домой и обратно в выходные дни.

Обращаясь к исполняющему обязанности мэра Уфы Рустаму Шарипову, глава республики выразил возмущение ситуацией. По его словам, транспорт для перевозки участников специальной военной операции с фронта удается обеспечивать с большим трудом, тогда как муниципальные машины использовались для поездок судей в Казань и обратно. Хабиров указал, что в своем Послании он обозначил приоритет поддержки участников СВО, и расценил произошедшее как прямое противоречие этому курсу.

Руководитель региона сообщил, что по данному факту уже подано заявление о возбуждении уголовного дела, которое рассматривает Следственный комитет. Параллельно он дал прямое поручение: после завершения проверки Контрольно-счетной палаты, которая установит число задействованных автомобилей и объем понесенных расходов, весь этот транспорт должен быть изъят и передан фонду «Защитники Отечества». Хабиров отметил, что формально не вправе вмешиваться в дела муниципалитета, однако рассчитывает на добровольное исполнение поручения.

Ранее городской совет Уфы направил обращение в следственное управление СК РФ по Башкирии с просьбой провести проверку. В документе зафиксировано, что служебные автомобили мэрии неоднократно предоставлялись судьям Верховного суда республики, приехавшим на работу из Татарстана, причем расходы на водителей и топливо покрывались из муниципального бюджета. Следователям предложено установить конкретные обстоятельства произошедшего и подсчитать итоговый ущерб для городской казны.

Автор:Вячеслав Шамшияров
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