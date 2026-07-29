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29 Июля , 06:44

В парке «Патриот» под Уфой пройдут торжества в честь Дня ВДВ

В Башкортостане готовятся к празднованию Дня Воздушно-десантных войск. 2 августа торжества развернутся сразу на нескольких площадках республики.  

Центром праздничных мероприятий станет парк «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова в селе Алкино-2 Чишминского района. Старт программе даст экстремальный забег с препятствиями «Гонка героев» — он начнётся в 9:30, сообщает Горобзор.

Одновременно в Уфе пройдут церемонии возложения цветов: в 10:00 — в парке «Победы», в 11:30 — в парке «Волна».

С 10:30 на территории «Патриота» откроются выставочные и интерактивные площадки, выступят творческие коллективы республики. В 11:00 наградят победителей детского конкурса рисунков «Мой папа — десантник».

Официальная часть стартует в 12:30. Завершением праздника станут показательные выступления десантников, пилотажной группы «Первушино» и парашютистов — они запланированы на 13:00.

Автор:Вячеслав Шамшияров
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