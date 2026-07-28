Жители Мишкинского района оказали помощь аскинцам, попавшим в зону подтопления

Люди были предупреждены, но масштабы бедствия все равно поразили воображение. Река Сарс буквально захватила в плен улицы сразу трех деревень в Аскинском районе. В Уршады, Чурашево и Султанбеково более ста придомовых территорий оказались в ловушке. Жители успели вывести скот на возвышенности и уехали к родственникам. В населенных пунктах полностью отключали электроснабжение.

По поручению главы республики Радия Хабирова на место происшествия в первые же часы были стянуты спасатели, представители местных властей, экстренные и коммунальные службы. В муниципалитете в круглосуточном режиме велись аварийно-восстановительные работы.

Глава администрации МР Мишкинский район Лариса Александрова и Глава СП Мишкинский сельсовет Рустам Ишмакаев одними из первых откликнулись на беду соседей. За короткое время были организованы сбор и доставка гуманитарной помощи для аскинцев.

После Глава администрации МР Аскинский район Динис Юсупов написал на своей странице в соцсети:

- Встретился с Главой администрации Мишкинского района Ларисой Александровой и Главой администрации Мишкинского сельсовета Рустамом Ишмакаевым, которые лично приехали в Аскино, чтобы поддержать жителей нашего района и передать гуманитарную помощь для пострадавших от паводка.

Коллеги доставили продукты питания, предметы первой необходимости и другие необходимые вещи. Во время встречи обсудили текущую ситуацию, последствия паводка и дальнейшее взаимодействие по оказанию помощи нашим жителям.

Искренне благодарю Ларису Александрову, Рустама Ишмакаева и всех жителей Мишкинского района за отзывчивость, неравнодушие и готовность прийти на помощь…

… Особая благодарность Правительству Республики Башкортостан и лично главе республики Радию Хабирову — за постоянный контроль, внимание и помощь, которую республика оказывает в это непростое время. Также искренне благодарю всех глав администраций районов и городских округов, которые не остались в стороне и прислали всё самое необходимое для наших жителей…

Спасибо каждому, кто в эти непростые дни не остается в стороне и помогает нашим жителям!