Советник главы Башкирии рассказал о дроноводах в зоне СВО

Советник главы Башкортостана по взаимодействию с войсками национальной гвардии РФ Артур Юмагужин дал интервью «Молодёжной газете», в котором рассказал о положении дел в башкирских именных батальонах, значении операторов беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения и о том, как республика поддерживает своих военнослужащих.

По словам Юмагужина, башкирские именные батальоны с первых дней участия в специальной военной операции зарекомендовали себя положительно на всех направлениях. Военнослужащие из других регионов страны, проходящие службу в этих подразделениях, по собственной инициативе заказывают флаги республики в качестве памятных сувениров и с гордостью носят ордена и медали Шаймуратова. Советник особо отметил высокий уровень дисциплины в батальонах, налаженное снабжение и постоянное кураторство личного состава.

Главным направлением деятельности батальонов Юмагужин назвал подразделения беспилотных авиационных систем. Операторов дронов он охарактеризовал как людей особой специализации, которые действуют как на передовых позициях, так и в тыловых районах — обеспечивают прикрытие колонн, оказывают поддержку войскам на различных направлениях и выполняют задачи по защите мирного населения.

Отдельно советник обратился к тем, кто считает, что не обладает нужными навыками для военной службы. По его словам, молодые люди, хорошо владеющие телефоном и компьютером, — именно те, кого сегодня ждут в подразделениях беспилотной авиации. Необходимым навыкам, по заверению Юмагужина, обучают в короткие сроки.

Говоря о молодёжи, которая сегодня приходит в ряды вооружённых сил, советник отметил высокий профессионализм и обучаемость новобранцев: они быстро осваивают необходимые компетенции, демонстрируют выносливость и умение работать в команде.

Юмагужин также обратился к тем, кто принял решение о добровольном вступлении в ряды армии, с конкретной рекомендацией: обращаться непосредственно в башкирский военкомат и просить направление в именные батальоны или полк «Башкортостан». Он предупредил, что часть добровольцев по незнанию проходит оформление через другие регионы, хотя это и не означает отсутствия поддержки со стороны республики.

По словам советника, Башкортостан обеспечивает подразделения беспилотниками и всем необходимым снаряжением. Глава региона Радий Хабиров осуществляет личный контроль как за именными батальонами, так и за положением дел среди мобилизованных и контрактников. Взаимодействие с командирами подразделений, по заявлению Юмагужина, выстроено и все возникающие вопросы оперативно решаются.