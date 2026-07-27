+15 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Новости
27 Июля , 04:08

В центре внимания – качество

За шесть месяцев 2026 года специалисты испытательных лабораторий нефти и нефтепродуктов АО «Транснефть – Урал» выполнили почти 140 тысяч испытаний проб нефти и нефтепродуктов, транспортируемых по системе магистральных трубопроводов предприятия.

Артур СалимовАртур Салимов
Фото:Артур Салимов

Помимо этого, они провели 200 испытаний проб турбинных масел, которые применяются в маслосистемах на производственных объектах.

В лабораториях АО «Транснефть – Урал» выполняются испытания проб по 11 показателям качества нефти, 11 – дизельного топлива и 4 – масел. Испытания проводятся в круглосуточном режиме.

Отбор проб специалисты осуществляют при выполнении товарно-коммерческих операций, а также с целью оперативного контроля. Проведение лабораторных испытаний позволяет осуществлять мониторинг качества нефти и нефтепродуктов.

В филиалах АО «Транснефть – Урал» функционируют 18 лабораторий. Персонал регулярно проходит обучение и повышает квалификацию с учетом последних нововведений в сфере контроля качества нефти и нефтепродуктов. А парк приборов в лабораториях регулярно обновляется и расширяется: так, в I полугодии текущего года для испытательных лабораторий нефтепродуктов приобретены комплексы для определения смазывающей способности дизельных топлив, хроматограф жидкостный и аппараты для определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов.

Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru