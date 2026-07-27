В центре внимания – качество

Помимо этого, они провели 200 испытаний проб турбинных масел, которые применяются в маслосистемах на производственных объектах.

В лабораториях АО «Транснефть – Урал» выполняются испытания проб по 11 показателям качества нефти, 11 – дизельного топлива и 4 – масел. Испытания проводятся в круглосуточном режиме.

Отбор проб специалисты осуществляют при выполнении товарно-коммерческих операций, а также с целью оперативного контроля. Проведение лабораторных испытаний позволяет осуществлять мониторинг качества нефти и нефтепродуктов.

В филиалах АО «Транснефть – Урал» функционируют 18 лабораторий. Персонал регулярно проходит обучение и повышает квалификацию с учетом последних нововведений в сфере контроля качества нефти и нефтепродуктов. А парк приборов в лабораториях регулярно обновляется и расширяется: так, в I полугодии текущего года для испытательных лабораторий нефтепродуктов приобретены комплексы для определения смазывающей способности дизельных топлив, хроматограф жидкостный и аппараты для определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов.