Этнодизайнеры из Башкирии выступили на международном фестивале в Казани

С 22 по 26 июля в Казани прошёл V этно-фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни — Культурный код». Башкирию на этом международном событии представили этнодизайнеры из Уфы, сообщает «Башинформ».

В фестивале приняли участие свыше 40 дизайнеров из России и зарубежных стран — Индии, Маврикия, Ирака, Катара, Марокко, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и государств Африки.

Среди башкирских участников особое внимание публики привлекла коллекция «Мелодия души» уфимского мастера, члена Евразийской ассоциации этнодизайнеров России Саимы Хасановой. На подиум также вышли изделия Гузель Мустафиной, украшения Рафаэля Амантаева и коллекция Гульсум Хусаиновой «Хан ҡыҙы». Молодой дизайнер Артур Искужин представил спортивную одежду с национальным орнаментом. Заслуженный художник Башкирии Раушания Бадретдинова показала новую серию живописных работ под названием «Изобилие».

По словам Саимы Хасановой, все изделия создаются исключительно вручную. Она отметила, что одежда ручной работы сегодня пользуется растущим спросом — в том числе среди крупных брендов. Коллекция башкирских мастеров привлекла интерес иностранных гостей фестиваля, а представители Москвы приобрели несколько предметов одежды. Наибольшей популярностью пользовались изделия с вышивкой.

Хасанова пояснила, что вся башкирская одежда создаётся на основе архивных материалов, а расположение орнаментов строго регламентировано традицией. Так, на кожаной и суконной обуви — сарык — узор должен находиться на пятке, а не на носке. Согласно этнографическим данным, орнамент в форме бараньего рога и треугольные элементы на задниках обуви исторически выполняли защитную функцию. Дизайнер подчеркнула недопустимость произвольного изменения традиционных элементов. Следующим проектом мастера станет коллекция башкирских пуховых шалей.