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24 Июля , 06:17

Нефтепроводчики "ставят диагноз"

АО «Транснефть – Урал», одно из крупнейших дочерних обществ компании «Транснефть», за 6 месяцев выполнило диагностику 3,6 тыс. км магистральных трубопроводов на территории Башкортостана и соседних регионов. В общей сложности обследовано 48 участков нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

Артур СалимовАртур Салимов
Фото:Артур Салимов

Диагностика проводилась с помощью специального высокотехнологичного оборудования – внутритрубных инспекционных приборов, которые разрабатываются, производятся и эксплуатируются АО «Транснефть – Диаскан», еще одним дочерним обществом «Транснефти». Такие приборы движутся внутри трубопровода непосредственно в потоке нефти или нефтепродукта, одновременно оценивая состояние трубы с помощью различных физических методов. Диагностика позволяет выполнять оценку состояния как стенок трубопроводов, так и сварных швов, обнаруживать любые отклонения в их состоянии, включая потери металла, разнонаправленные трещины, расслоения. Полученные по результатам обследования данные будут включены в программу плановых ремонтных работ.

Кроме того, за 6 месяцев 2026 года в АО «Транснефть – Урал» была проведена полная и частичная техническая диагностика 4 резервуаров. Обследование проводилось с использованием современной аппаратуры, и позволило определить срок безопасной эксплуатации резервуаров.

Мониторинг состояния своих производственных мощностей АО «Транснефть – Урал» ведет на постоянной основе – это позволяет обеспечить их безопасную и бесперебойную эксплуатацию.

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