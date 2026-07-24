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24 Июля , 10:40

Мост через Берсувань под Уфой откроют на две недели раньше срока

Ремонт моста на трассе Уфа – Оренбург завершили на две недели раньше срока. С 25 июля откроется полноценное двустороннее движение.  

Ремонт моста через реку Берсувань на трассе Р-240 Уфа – Оренбург в Башкирии завершился с опережением графика на две недели. Об этом 24 июля на брифинге в Центре управления регионом сообщил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Виктор Жульков.

По его словам, уже 25 июля на объекте откроется вторая половина моста, заработают обе полосы и оба направления движения. Дальнейшие работы продолжатся под мостом и не затронут транспортный поток.

Ранее глава Башкирии поручил регулярно информировать жителей о ходе ремонтных работ, чтобы те могли заблаговременно выстраивать маршруты.

Автор:Вячеслав Шамшияров
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